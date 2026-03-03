Рейтинг@Mail.ru
"Многие удивлены". На Западе рассказали о судьбе Ирана через пять недель
03:54 03.03.2026 (обновлено: 14:35 03.03.2026)
"Многие удивлены". На Западе рассказали о судьбе Ирана через пять недель
"Многие удивлены". На Западе рассказали о судьбе Ирана через пять недель - РИА Новости, 03.03.2026
"Многие удивлены". На Западе рассказали о судьбе Ирана через пять недель
Чтобы разрушить военные планы США и выстоять в конфликте, Ирану нужно продержаться пять недель, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты... РИА Новости, 03.03.2026
в мире, сша, иран, израиль, скотт риттер, али хаменеи, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Скотт Риттер, Али Хаменеи, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Многие удивлены". На Западе рассказали о судьбе Ирана через пять недель

Аналитик Риттер: через пять недель у США могут закончиться боеприпасы

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Чтобы разрушить военные планы США и выстоять в конфликте, Ирану нужно продержаться пять недель, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Конфликт в Иране не закончится быстро. Это будет затяжной конфликт. Иран к этому готов, они к этому готовы, и у них есть план. А у США, знаете ли, ни один план не выдерживает первого столкновения с противником. <…> И я думаю, что многие удивлены размахом ответных действий Ирана", — отметил он.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
По оценке Риттера, из-за ограниченности запасов боеприпасов Соединенные Штаты не смогут вести интенсивные боевые действия долгое время.
"Я не знаю, какие у США запасы боеприпасов. Думаю, США рассчитывали, что война продлится несколько недель. То есть, если война продлится пять недель, у США закончатся боеприпасы. Значит, Ирану нужно продержаться всего пять недель. Вот и все", — пояснил эксперт.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
