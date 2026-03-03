Рейтинг@Mail.ru
КСИР атаковал базу США "Арифджан" в Кувейте, пишут СМИ
02:56 03.03.2026 (обновлено: 03:07 03.03.2026)
КСИР атаковал базу США "Арифджан" в Кувейте, пишут СМИ
КСИР атаковал базу США "Арифджан" в Кувейте, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
КСИР атаковал базу США "Арифджан" в Кувейте, пишут СМИ
КСИР атаковал военную базу США "Арифджан" в Кувейте с помощью беспилотников, передает телеканал Press TV. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
в мире, сша, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, США, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
КСИР атаковал базу США "Арифджан" в Кувейте, пишут СМИ

Press TV: КСИР атаковал базу США "Арифджан" в Кувейте с помощью беспилотников

© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza AlaeiЗапуск иранского беспилотника Karrar
Запуск иранского беспилотника Karrar - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
Запуск иранского беспилотника Karrar. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. КСИР атаковал военную базу США "Арифджан" в Кувейте с помощью беспилотников, передает телеканал Press TV.
"Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что нанес удар по контролируемой США военной базе "Арифджан" в Кувейте с помощью 10 ударных беспилотников", — говорится в сообщении.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
2 марта, 18:05

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
2 марта, 18:10
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
