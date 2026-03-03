Рейтинг@Mail.ru
"У нас этого нет". В США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
02:43 03.03.2026 (обновлено: 10:32 03.03.2026)
"У нас этого нет". В США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
Соединенные Штаты допустили ошибку в планировании военной операции против Ирана, заявил военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире РИА Новости, 03.03.2026
в мире, сша, иран, израиль, дэниел дэвис, али хаменеи, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дэниел Дэвис, Али Хаменеи, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
"У нас этого нет". В США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран

Аналитик Дэвис: США совершили ошибку при планировании операции против Ирана

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва в Тегеране
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты допустили ошибку в планировании военной операции против Ирана, заявил военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
США нет возможности вести войну годами. <…> В день нападения США хвастались, что смогут продолжать операцию в Иране две или три недели. Потом добавили, что, может быть, и столько времени не понадобится. Если это ваш горизонт планирования, то, на мой взгляд, это была серьезная ошибка США — признать, что у нас настолько узкое временное окно", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп показал России, что делать с Зеленским. Зеленский согласен
2 марта, 08:00
В то же время Дэвис уверен, что у американской армии не хватает ресурсов для проведения продолжительной военной операции.
"США словно говорят Ирану: растяните это дольше, чем на три недели, потому что нам будет очень трудно поддерживать достаточные запасы топлива для наших самолетов, пуль и бомб для них, ракет — зенитных, наступательных, ударных — всех этих видов вооружений. У нас просто нет такого количества, чтобы вести бесконечные боевые действия. У нас этого нет", — подчеркнул эксперт.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
2 марта, 08:00
 
В миреСШАИранИзраильДэниел ДэвисАли ХаменеиСергей ЛавровООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
