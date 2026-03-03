Экс-глава MI-6 оценил вероятность смены власти в Иране

ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Смена власти в Иране в результате ударов США и Израиля маловероятна, заявил бывший глава британской разведки MI-6 Джон Сойерс.

"Решение президента США Дональда Трампа вывело нас на новую территорию. Сейчас мы находимся в состоянии большой неопределенности относительно того, что произойдет", - добавил он.