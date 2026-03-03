Рейтинг@Mail.ru
01:35 03.03.2026
Постпред Ирана при ООН назвал агрессию США посягательством на мир
Постпред Ирана при ООН назвал агрессию США посягательством на мир
Агрессия США - это не только нападение на Иран, но и посягательство на международный мир и безопасность в регионе, говорится в письме, направленном постоянным... РИА Новости, 03.03.2026
Постпред Ирана при ООН назвал агрессию США посягательством на мир

Бахрейни назвал агрессию США посягательством на мир и безопасность в регионе

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Агрессия США - это не только нападение на Иран, но и посягательство на международный мир и безопасность в регионе, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни генеральному секретарю Конференции по разоружению ООН в Женеве Татьяне Валовой, имеющемуся в распоряжении РИА Новости.
"Эта агрессивная война направлена не только против Ирана, это посягательство на международный и региональный мир и безопасность, на международное право и на сам Устав Организации Объединенных Наций", - подчеркнул дипломат.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Все меняется". На Западе заговорили о России после атак на Иран
Вчера, 01:20
Он отметил, что международное сообщество не должно оставаться равнодушным перед лицом таких явных нарушений.
"Генеральный секретарь ООН и Совет Безопасности несут четкую ответственность в соответствии с Уставом за самое решительное осуждение этих незаконных нападений и принятие необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности", - указал он.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
