Удары США и Израиля не повлекли нарушений в работе иранского госТВ
Удары США и Израиля не повлекли нарушений в работе иранского госТВ - РИА Новости, 03.03.2026
Удары США и Израиля не повлекли нарушений в работе иранского госТВ
Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что удары США и Израиля по зданию компании не повлекли нарушений в телевизионной работе, трансляция программ... РИА Новости, 03.03.2026
Удары США и Израиля не повлекли нарушений в работе иранского госТВ
IRIB: удары США и Израиля не повлекли нарушений в работе телекомпании