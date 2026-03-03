Рейтинг@Mail.ru
Удары США и Израиля не повлекли нарушений в работе иранского госТВ - РИА Новости, 03.03.2026
01:34 03.03.2026
Удары США и Израиля не повлекли нарушений в работе иранского госТВ
Удары США и Израиля не повлекли нарушений в работе иранского госТВ
Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что удары США и Израиля по зданию компании не повлекли нарушений в телевизионной работе, трансляция программ... РИА Новости, 03.03.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Удары США и Израиля не повлекли нарушений в работе иранского госТВ

IRIB: удары США и Израиля не повлекли нарушений в работе телекомпании

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что удары США и Израиля по зданию компании не повлекли нарушений в телевизионной работе, трансляция программ продолжается в штатном режиме.
"Нарушений в работе телерадиокомпании нет", - говорится в сообщении.
Трансляции всех программ продолжаются в штатном режиме, добавили в IRIB.
Ранее иранские СМИ сообщали, что США и Израиль в ходе ночной атаки на Тегеран нанесли удар по зданию иранского госТВ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
