США и Израиль нанесли удар по зданию гостелерадиокомпании Ирана
США и Израиль нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Ирана в Тегеране, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
