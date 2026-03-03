Армия Израиля сообщила о начале новой волны ударов по Тегерану

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар — РИА Новости. ЦАХАЛ объявила о начале новой волны ударов по правительственным целям в Тегеране.

По данным агентства Tasnim, в нескольких точках Тегерана уже гремят взрывы. Как уточнило Fars, Израиль и США нанесли удар по зданию Гостелерадиокомпании Ирана в столице.