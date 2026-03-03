Рейтинг@Mail.ru
Школьниц, погибших при авиаударе США и Израиля, похоронят на юге Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
00:35 03.03.2026
Школьниц, погибших при авиаударе США и Израиля, похоронят на юге Ирана
Школьниц, погибших при авиаударе США и Израиля, похоронят на юге Ирана
Более 100 учениц иранской школы, погибших из-за авиаудара, похоронят во вторник на юге Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
2026
Школьниц, погибших при авиаударе США и Израиля, похоронят на юге Ирана

Более ста школьниц, погибших из-за удара США и Израиля, похоронят на юге Ирана

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Более 100 учениц иранской школы, погибших из-за авиаудара, похоронят во вторник на юге Ирана.
Власти обвинили в произошедшем США и Израиль, сообщив, что начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормозган была атакована 28 февраля - в первый день конфликта.
Источник в Иране говорил РИА Новости о похоронах 165 погибших, однако позже иранские власти обновили информацию о жертвах, сообщив о гибели 171 школьницы. Также были данные о погибших преподавателях.
На похоронах будут присутствовать представители общественности, семьи жертв, а также официальные лица.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
