Школьниц, погибших при авиаударе США и Израиля, похоронят на юге Ирана
Школьниц, погибших при авиаударе США и Израиля, похоронят на юге Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Школьниц, погибших при авиаударе США и Израиля, похоронят на юге Ирана
Более 100 учениц иранской школы, погибших из-за авиаудара, похоронят во вторник на юге Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:35:00+03:00
2026-03-03T00:35:00+03:00
2026-03-03T00:35:00+03:00
Школьниц, погибших при авиаударе США и Израиля, похоронят на юге Ирана
Более ста школьниц, погибших из-за удара США и Израиля, похоронят на юге Ирана