Иран никогда не искал войны, заявил постпред при ООН

ЖЕНЕВА, 2 мар – РИА Новости. Иран был готов к честному диалогу, никогда не искал войны, но теперь полностью реализует право на самооборону, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни президенту организации Мирьяне Сполярич, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

По его словам, Иран вступил в диалог, "полностью осознавая враждебные намерения" в его отношении, но будучи полон решимости продемонстрировать исключительно мирный характер своей ядерной деятельности, подтвердить, что он никогда не стремился к обладанию ядерным оружием, и устранить любые предлоги для незаконной агрессии.