Иран никогда не искал войны, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 03.03.2026
00:23 03.03.2026 (обновлено: 00:33 03.03.2026)
Иран никогда не искал войны, заявил постпред при ООН
Иран был готов к честному диалогу, никогда не искал войны, но теперь полностью реализует право на самооборону, говорится в письме, направленном постоянным... РИА Новости, 03.03.2026
Иран никогда не искал войны, заявил постпред при ООН

Бахрейни: Иран не искал войны, но теперь реализует право на самооборону

Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 мар – РИА Новости. Иран был готов к честному диалогу, никогда не искал войны, но теперь полностью реализует право на самооборону, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни президенту организации Мирьяне Сполярич, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Эти незаконные и безрассудные нападения были совершены в то время, когда Иран конструктивно отреагировала на призывы международного сообщества к решению проблем, связанных с ее мирной ядерной программой. Несмотря на предыдущий опыт неправомерных действий США, Иран добросовестно, бдительно и с четкой приверженностью достижению взаимовыгодного результата вступил в переговоры с США", - указал постпред.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Следующая фаза атаки США на Иран будет острее, заявил Рубио
00:12
По его словам, Иран вступил в диалог, "полностью осознавая враждебные намерения" в его отношении, но будучи полон решимости продемонстрировать исключительно мирный характер своей ядерной деятельности, подтвердить, что он никогда не стремился к обладанию ядерным оружием, и устранить любые предлоги для незаконной агрессии.
"Иран никогда не отказывался от дипломатического пути. Напротив, именно США и Израиль неоднократно подрывали и срывали дипломатические процессы. Война никогда не была выбором Ирана, и Иран никогда не инициировал агрессию против какого-либо государства. Однако теперь, когда пренебрежение США диалогом как средством мирного урегулирования споров вновь стало очевидным... Иран будет продолжать без колебаний осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - подчеркнул дипломат.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
