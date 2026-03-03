Иран никогда не искал войны, заявил постпред при ООН

ЖЕНЕВА, 2 мар – РИА Новости. Иран был готов к честному диалогу, никогда не искал войны, но теперь полностью реализует право на самооборону, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни президенту организации Мирьяне Сполярич, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Эти незаконные и безрассудные нападения были совершены в то время, когда Иран конструктивно отреагировала на призывы международного сообщества к решению проблем, связанных с ее мирной ядерной программой. Несмотря на предыдущий опыт неправомерных действий США, Иран добросовестно, бдительно и с четкой приверженностью достижению взаимовыгодного результата вступил в переговоры с США", - указал постпред.
По его словам, Иран вступил в диалог, "полностью осознавая враждебные намерения" в его отношении, но будучи полон решимости продемонстрировать исключительно мирный характер своей ядерной деятельности, подтвердить, что он никогда не стремился к обладанию ядерным оружием, и устранить любые предлоги для незаконной агрессии.
"Иран никогда не отказывался от дипломатического пути. Напротив, именно США и Израиль неоднократно подрывали и срывали дипломатические процессы. Война никогда не была выбором Ирана, и Иран никогда не инициировал агрессию против какого-либо государства. Однако теперь, когда пренебрежение США диалогом как средством мирного урегулирования споров вновь стало очевидным... Иран будет продолжать без колебаний осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - подчеркнул дипломат.
