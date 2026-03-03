https://ria.ru/20260303/iran-2078049708.html
США наносят удары по Тегерану, пишут СМИ
США наносят удары по Тегерану, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
США наносят удары по Тегерану, пишут СМИ
США и Израиль наносят удары по центральным, южным и восточным районам иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 03.03.2026
США наносят удары по Тегерану, пишут СМИ
Tasnim: США наносят удары по центру, востоку и югу Тегерана