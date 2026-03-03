Рейтинг@Mail.ru
США наносят удары по Тегерану, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
00:02 03.03.2026 (обновлено: 00:05 03.03.2026)
США наносят удары по Тегерану, пишут СМИ
США наносят удары по Тегерану, пишут СМИ
США и Израиль наносят удары по центральным, южным и восточным районам иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, сша, военная операция сша и израиля против ирана, иран, израиль, тегеран (город)
В мире, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Израиль, Тегеран (город)
США наносят удары по Тегерану, пишут СМИ

Tasnim: США наносят удары по центру, востоку и югу Тегерана

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. США и Израиль наносят удары по центральным, южным и восточным районам иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Tasnim.
"Прямо сейчас США и Израиль наносят удары по центральным, южным и восточным районам Тегерана", - говорится в сообщении.
КСИР сбил 21-й израильский беспилотник Hermes на юге Ирана
