"Абсолютно любой сценарий": Европа готовится к худшему из-за Ирана

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Мировые цены на нефть взлетели на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. А газ в Европе подорожал в полтора раза. Морская логистика под угрозой, инфраструктура крупнейшего НПЗ Саудовской Аравии повреждена. Аналитики говорят о нескольких возможных сценариях дальнейшего развития событий, в том числе шоковом.

Угроза логистике

Конфликт на Ближнем Востоке создал проблемы в Ормузском проливе — важнейшем для поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Через него проходит до 20 миллионов баррелей в сутки — 20 процентов мирового потребления жидких углеводородов.

Как сообщал в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи, Тегеран пока не намерен перекрывать этот пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским и Аравийским морем. Однако несколько танкеров были атакованы, и большая часть судовладельцев не рискует пользоваться этим маршрутом. Движение фактически остановилось. Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.

« "Это скажется на рынке сырой нефти, нефтепродуктов, СПГ и нафты. Сам Иран, по данным S&P Global, в январе добывал 3,2 миллиона баррелей в сутки сырой нефти, а экспортировал (в основном в Китай) — 1,3 миллиона. Стоит также учитывать, что в водах Юго-Восточной Азии сейчас в плавучих хранилищах находится около 18 миллионов баррелей иранской нефти", — указывает Михаил Шульгин из центра инвестиционной аналитики СК "Росгосстрах Жизнь".

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), запасов нефти в ключевых странах-потребителях хватит на четыре-шесть недель.

Нефтяная инфраструктура

Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре — один из крупнейших в мире. Предприятие приостановило работу.

Мировые цены на нефть тут же подскочили почти на восемь процентов. Майские фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE прибавили 5,81 доллара — 78,68 за баррель.

Мощность НПЗ в Рас-Таннуре — 550 тысяч баррелей в сутки. Тут же имеется экспортная логистическая инфраструктура.

« "Даже частичный вывод таких мощностей из строя быстро повысит цену не только нефти, но и нефтепродуктов (бензин, дизель, авиатопливо), стоимость фрахта и страхования. Если поврежден именно НПЗ, а экспортный терминал и магистрали не пострадали, то в регионе возникнет дефицит топлива", — объясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

Саудовской Аравии придется либо увеличивать выпуск на других НПЗ, либо перенаправлять потоки, либо даже временно наращивать импорт отдельных продуктов, что создаст дополнительное давление на логистику. Если же повреждены и мощности по хранению и отгрузке, тогда рынок начнет закладывать экспортный риск, а это наибольшая опасность, потому что любые сбои в Персидском заливе мгновенно усиливаются проблемами со страхованием и маршрутизацией, добавляет эксперт.

"До 150 за баррель"

Все зависит от продолжительности горячей фазы конфликта. Как указывает Егор Зиновьев, аналитик "Цифра Брокер", инвесторы уже учитывают вероятность дальнейших атак на инфраструктуру.

Саудовская Аравия обещает восстановить треть нефтедобычи к середине месяца, но сам факт уязвимости ключевых объектов меняет оценку рисков. При блокировке Ормузского пролива дефицит достигнет восьми-десяти миллионов баррелей в сутки. Это способно поднять цены до 100-150 долларов за баррель, прогнозирует эксперт.

« В "Цифра Брокер" рассматривают три сценария. Локализованный конфликт без блокировки пролива: в этом случае котировки останутся в диапазоне 75-95 долларов за баррель. Временная блокировка: краткосрочный скачок до 100-150 с последующей коррекцией. В наихудшем варианте длительной блокировки рынок ждет глобальный структурный дефицит, что отправит цены за отметку в 150.

Похожие прогнозы в Сapital Lab. Краткосрочный локальный дефицит (с ограниченными повреждениями НПЗ Ras Tanura и выпадением до 0,5 миллиона баррелей в сутки), логистические проблемы и ухудшение условий страхования танкеров прибавят к котировкам 10-15 долларов.

"А масштабный шок предложения, цепочка ударов по инфраструктуре вместе с устойчивыми перебоями в проливе — это больше сотни за баррель", — уточняет Шатов.

Влияние на Россию

Подорожание нефти означает увеличений экспортной выручки. Дефицит может вынудить крупнейших российских клиентов — Индию и Китай — покупать еще больше.

"Тегеран экспортирует в Китай порядка1,6 миллиона баррелей в сутки. Если иранские потоки иссякнут, добирать недостающее придется у альтернативных поставщиков, включая Россию. Рынок уже обсуждает такую перенастройку", — указывает Шатов.

Разумеется, в условиях конкуренции за физические баррели котировки Urals и сибирской ESPO повысятся вслед за Brent, сожмутся и дисконты. Но санкционные риски при этом никуда не денутся.

« "Наиболее вероятный сценарий: удары по отдельным НПЗ стран залива при сохранении логистики. Тогда Urals — 65-76 долларов с уменьшением дисконтов на два-четыре доллара в рамках двух недель, далее на горизонте одного-трех месяцев дисконты частично возвращаются, но остаются ниже, чем до эскалации, если сохраняется геополитическая премия", — рассуждает аналитик.

Взлет цен на газ

Ормузский пролив — также важный маршрут для СПГ. До 20 процентов мирового потребления, около 100 миллиардов кубометров в год. В Европе газ уже подорожал в полтора раза.

Компания QatarEnergy остановила производство на крупнейшем в мире заводе после атак на комплекс в Рас-Лаффане, сообщило агентство Bloomberg.

Газ с поставкой в апреле на хабе TTF в Нидерландах прибавил 52,43 процента, на пике — 48,7 за один мегаватт-час, или 600 долларов за тысячу кубометров.

« "Закрытие пролива, безусловно, повлияет на стоимость энергоносителей", — признал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью телерадиокомпании NDR.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети X: "Стратегическая ошибка ЕС, заключавшаяся в отказе от дешевого и надежного российского газа, обернулась против него. Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить".

Так он прокомментировал статью в Bloomberg о ценах на газ.