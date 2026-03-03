Рейтинг@Mail.ru
17:17 03.03.2026 (обновлено: 17:27 03.03.2026)
Иракский Курдистан приостановил экспорт нефти, пишут СМИ
в мире
иракский курдистан
киркук (мухафаза)
в мире, иракский курдистан, киркук (мухафаза)
В мире, Иракский Курдистан, Киркук (мухафаза)
Иракский Курдистан приостановил экспорт нефти, пишут СМИ

Shafaq: Курдистан приостановил экспорт нефти по трубопроводу Киркук - Джейхан

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Иракский Курдистан приостановил экспорт нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан, сообщило иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в иракской госкомпании North Oil Company.
"Решение о приостановке экспорта принято после того, как нефтяные компании прервали работу на ряде месторождений в Иракском Курдистане, что напрямую отразилось на объемах нефти, перекачиваемой по трубопроводу в порт Джейхан", - сообщил источник.
По его словам, решение о приостановке экспорта принято федеральным иракским правительством в связи с обстановкой в регионе. До этого по трубопроводу экспортировалось порядка 200 тысяч баррелей нефти в сутки.
Ирак в сентябре прошлого года возобновил экспорт нефти в Турцию по трубопроводу Киркук-Джейхан после двухлетнего перерыва. Соглашение об этом было достигнуто после длительных переговоров между федеральным правительством и властями Иракского Курдистана по условиям возобновления поставок.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Индии обсуждают рост закупок российской нефти на фоне рисков, пишут СМИ
В миреИракский КурдистанКиркук (мухафаза)
 
 
