Иракский Курдистан приостановил экспорт нефти, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Иракский Курдистан приостановил экспорт нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан, сообщило иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в иракской госкомпании North Oil Company.

"Решение о приостановке экспорта принято после того, как нефтяные компании прервали работу на ряде месторождений в Иракском Курдистане, что напрямую отразилось на объемах нефти, перекачиваемой по трубопроводу в порт Джейхан", - сообщил источник.

По его словам, решение о приостановке экспорта принято федеральным иракским правительством в связи с обстановкой в регионе. До этого по трубопроводу экспортировалось порядка 200 тысяч баррелей нефти в сутки.