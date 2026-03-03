https://ria.ru/20260303/irak-2078253995.html
Иракский Курдистан приостановил экспорт нефти, пишут СМИ
Иракский Курдистан приостановил экспорт нефти, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Иракский Курдистан приостановил экспорт нефти, пишут СМИ
Иракский Курдистан приостановил экспорт нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан, сообщило иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в иракской госкомпании... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:17:00+03:00
2026-03-03T17:17:00+03:00
2026-03-03T17:27:00+03:00
в мире
иракский курдистан
киркук (мухафаза)
иракский курдистан
киркук (мухафаза)
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Иракский Курдистан приостановил экспорт нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан, сообщило иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в иракской госкомпании North Oil Company.
"Решение о приостановке экспорта принято после того, как нефтяные компании прервали работу на ряде месторождений в Иракском Курдистане, что напрямую отразилось на объемах нефти, перекачиваемой по трубопроводу в порт Джейхан", - сообщил источник.
По его словам, решение о приостановке экспорта принято федеральным иракским правительством в связи с обстановкой в регионе. До этого по трубопроводу экспортировалось порядка 200 тысяч баррелей нефти в сутки.
Ирак в сентябре прошлого года возобновил экспорт нефти в Турцию по трубопроводу Киркук-Джейхан после двухлетнего перерыва. Соглашение об этом было достигнуто после длительных переговоров между федеральным правительством и властями Иракского Курдистана по условиям возобновления поставок.