Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 03.03.2026 (обновлено: 06:27 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/irak-2078078643.html
Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке
Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке - РИА Новости, 03.03.2026
Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке
Системы ПВО США сбили беспилотник рядом с международным аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане, где дислоцированы американские военнослужащие, сообщил... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T06:21:00+03:00
2026-03-03T06:27:00+03:00
в мире
сша
эрбиль
иракский курдистан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919447366_1316:0:4957:2048_1920x0_80_0_0_8e5a22ea99908f2f47e7c4cdfa9d3b0b.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077819638.html
сша
эрбиль
иракский курдистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919447366_1684:0:4415:2048_1920x0_80_0_0_04795f595856a90949bfb28157d47e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, эрбиль, иракский курдистан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Эрбиль, Иракский Курдистан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке

Беспилотник атаковал военную базу США в районе аэропорта в Эрбиле

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза Эрбиль в Ираке
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Системы ПВО США сбили беспилотник рядом с международным аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане, где дислоцированы американские военнослужащие, сообщил телеканал Asharq News со ссылкой на источник в иракских силовых структурах.
"Системы ПВО США сбили беспилотник в районе международного аэропорта Эрбиля", - сказал собеседник телеканала.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран сообщил о сбитом в Ираке американском самолете Palm Jet
2 марта, 11:05
 
В миреСШАЭрбильИракский КурдистанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала