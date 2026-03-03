https://ria.ru/20260303/irak-2078078643.html
Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке
Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке
Системы ПВО США сбили беспилотник рядом с международным аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане, где дислоцированы американские военнослужащие, сообщил... РИА Новости, 03.03.2026
Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке
Беспилотник атаковал военную базу США в районе аэропорта в Эрбиле