Иордания открыла воздушное пространство - РИА Новости, 03.03.2026
16:28 03.03.2026 (обновлено: 16:37 03.03.2026)
Иордания открыла воздушное пространство
Иордания полностью открыла воздушное пространство, отменив ранее введенные ограничения, сообщили авиационные власти страны. РИА Новости, 03.03.2026
иордания, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Иордания, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
СТАМБУЛ, 3 мар - РИА Новости. Иордания полностью открыла воздушное пространство, отменив ранее введенные ограничения, сообщили авиационные власти страны.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Во вторник иорданские авиавласти заявили, что воздушное пространство страны с понедельника ежедневно будет открыто лишь с 09.00 мск до 18.00 мск.
"Комиссия по регулированию гражданской авиации сообщает, что воздушное пространство страны вновь открыто для всех рейсов, решение о частичном его закрытии аннулировано после тщательной оценки ситуации с безопасностью и функционированием рейсов в свете событий в регионе", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства.
При этом комиссия продолжает следить за ситуацией в регионе и готова принять меры в случае ухудшения обстановки.
