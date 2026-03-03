https://ria.ru/20260303/iordaniya-2078234351.html
Иордания открыла воздушное пространство
Иордания полностью открыла воздушное пространство, отменив ранее введенные ограничения, сообщили авиационные власти страны. РИА Новости, 03.03.2026
иордания
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
иордания, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
СТАМБУЛ, 3 мар - РИА Новости. Иордания полностью открыла воздушное пространство, отменив ранее введенные ограничения, сообщили авиационные власти страны.
Во вторник иорданские авиавласти заявили, что воздушное пространство страны с понедельника ежедневно будет открыто лишь с 09.00 мск до 18.00 мск.
"Комиссия по регулированию гражданской авиации сообщает, что воздушное пространство страны вновь открыто для всех рейсов, решение о частичном его закрытии аннулировано после тщательной оценки ситуации с безопасностью и функционированием рейсов в свете событий в регионе", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства.
При этом комиссия продолжает следить за ситуацией в регионе и готова принять меры в случае ухудшения обстановки.