Иордания открыла воздушное пространство

СТАМБУЛ, 3 мар - РИА Новости. Иордания полностью открыла воздушное пространство, отменив ранее введенные ограничения, сообщили авиационные власти страны.

Во вторник иорданские авиавласти заявили, что воздушное пространство страны с понедельника ежедневно будет открыто лишь с 09.00 мск до 18.00 мск.

"Комиссия по регулированию гражданской авиации сообщает, что воздушное пространство страны вновь открыто для всех рейсов, решение о частичном его закрытии аннулировано после тщательной оценки ситуации с безопасностью и функционированием рейсов в свете событий в регионе", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства.