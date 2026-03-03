https://ria.ru/20260303/inoagent-2078187611.html
В МГЮА рассказали, как менялось законодательство об иноагентах в России
В МГЮА рассказали, как менялось законодательство об иноагентах в России - РИА Новости, 03.03.2026
В МГЮА рассказали, как менялось законодательство об иноагентах в России
Закон об иноагентах с момента введения в 2012 году был усовершенствован настолько, что способен эффективно противостоять угрозам извне национальному... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:08:00+03:00
2026-03-03T14:08:00+03:00
2026-03-03T14:08:00+03:00
россия
мгюу имени о.е. кутафина
общество
иноагенты
иноагент
Новости
ru-RU
россия, мгюу имени о.е. кутафина, общество, иноагенты, иноагент
Россия, МГЮУ имени О.Е. Кутафина, Общество, иноагенты, иноагент
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Закон об иноагентах с момента введения в 2012 году был усовершенствован настолько, что способен эффективно противостоять угрозам извне национальному суверенитету России, заявил в интервью РИА Новости ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина, член Общественного совета при Минюсте РФ Виктор Блажеев.
Он напомнил, что в конце 2012 года иноагентами могли быть признаны исключительно некоммерческие организации.
"Позже нормативно-правовое регулирование в этой сфере изменялось и совершенствовалось, стало возможно присвоение статуса иностранного агента физическим лицам, незарегистрированным общественным объединениям, российским и иностранным юридическим лицам", - рассказал собеседник агентства.
Блажеев добавил, что тогда правовое положение иноагентов регулировалось отдельными федеральными законами, не предусматривалось ведение их единого реестра. При этом основания включения были схожи, приобретение статуса иноагента влекло для лица почти те же юридические последствия.
Законодательство об иноагентах продолжает развиваться, по словам юриста, чтобы надлежащим образом отвечать на современные вызовы и существующие угрозы. Так, вводятся дополнительные меры, призванные ограничить их негативное влияние на общественно-политические процессы в стране, в том числе непосредственное участие в них.
"Если сравнивать текущее правовое регулирование с ранее действовавшим, то можно отметить, что виды деятельности и формы нахождения под иностранным влиянием изменились в той мере, в которой позволяют обеспечить эффективное устранение угроз национальному суверенитету Российской Федерации в условиях усложнения существующих международно-правовых отношений", - сообщил Блажеев.