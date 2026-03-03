Рейтинг@Mail.ru
В МГЮА рассказали, как менялось законодательство об иноагентах в России
14:08 03.03.2026
В МГЮА рассказали, как менялось законодательство об иноагентах в России
Закон об иноагентах с момента введения в 2012 году был усовершенствован настолько, что способен эффективно противостоять угрозам извне национальному...
россия, мгюу имени о.е. кутафина, общество, иноагенты, иноагент
Россия, МГЮУ имени О.Е. Кутафина, Общество, иноагенты, иноагент
В МГЮА рассказали, как менялось законодательство об иноагентах в России

Блажеев рассказал об усовершенствовании закона об иноагентах в России

© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Закон об иноагентах с момента введения в 2012 году был усовершенствован настолько, что способен эффективно противостоять угрозам извне национальному суверенитету России, заявил в интервью РИА Новости ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина, член Общественного совета при Минюсте РФ Виктор Блажеев.
Он напомнил, что в конце 2012 года иноагентами могли быть признаны исключительно некоммерческие организации.
Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России
Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России
Вчера, 10:41
"Позже нормативно-правовое регулирование в этой сфере изменялось и совершенствовалось, стало возможно присвоение статуса иностранного агента физическим лицам, незарегистрированным общественным объединениям, российским и иностранным юридическим лицам", - рассказал собеседник агентства.
Блажеев добавил, что тогда правовое положение иноагентов регулировалось отдельными федеральными законами, не предусматривалось ведение их единого реестра. При этом основания включения были схожи, приобретение статуса иноагента влекло для лица почти те же юридические последствия.
Законодательство об иноагентах продолжает развиваться, по словам юриста, чтобы надлежащим образом отвечать на современные вызовы и существующие угрозы. Так, вводятся дополнительные меры, призванные ограничить их негативное влияние на общественно-политические процессы в стране, в том числе непосредственное участие в них.
"Если сравнивать текущее правовое регулирование с ранее действовавшим, то можно отметить, что виды деятельности и формы нахождения под иностранным влиянием изменились в той мере, в которой позволяют обеспечить эффективное устранение угроз национальному суверенитету Российской Федерации в условиях усложнения существующих международно-правовых отношений", - сообщил Блажеев.
Дело Моргенштерна* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд
Дело Моргенштерна* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд
2 марта, 11:41
 
Россия
МГЮУ имени О.Е. Кутафина
Общество
иноагенты
иноагент
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
