https://ria.ru/20260303/inoagent-2078118232.html
Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России
Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России - РИА Новости, 03.03.2026
Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России
Сбор информации о военно-технической деятельности России и ведение политической деятельности под иностранным влиянием, а также финансирование работы иноагентов... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:41:00+03:00
2026-03-03T10:41:00+03:00
2026-03-03T10:41:00+03:00
россия
мгюу имени о.е. кутафина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
https://ria.ru/20260225/shtraf-2076663465.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мгюу имени о.е. кутафина, общество
Россия, МГЮУ имени О.Е. Кутафина, Общество
Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России
Блажеев: иноагентом можно стать за сбор информации под иностранным влиянием
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сбор информации о военно-технической деятельности России и ведение политической деятельности под иностранным влиянием, а также финансирование работы иноагентов может стать причинами для признания иноагентом в РФ, рассказал в интервью РИА Новости ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина, член Общественного совета при Минюсте России Виктор Блажеев.
"Иностранным агентом признается лицо, которое находится под иностранным влиянием и осуществляет определенные виды деятельности, установленные законом. Например, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ
, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности нашей страны", - сообщил РИА Новости ректор МГЮА.
Он добавил, что такой статус может получить лицо, осуществляющее политическую деятельность, а также финансирующее работу иноагентов или вовлекающее в неё детей.
Под иностранным влиянием, отметил Блажеев, понимается предоставление лицу источником из-за рубежа финансовой или имущественной поддержки, а также организационно-методической и научно-технической помощи. Кроме того, такой источник может оказывать воздействие на иноагента, в том числе путем принуждения и убеждения.