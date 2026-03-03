Рейтинг@Mail.ru
Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России - РИА Новости, 03.03.2026
10:41 03.03.2026
Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России
Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России - РИА Новости, 03.03.2026
Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России
Сбор информации о военно-технической деятельности России и ведение политической деятельности под иностранным влиянием, а также финансирование работы иноагентов... РИА Новости, 03.03.2026
Новости
россия, мгюу имени о.е. кутафина, общество
Россия, МГЮУ имени О.Е. Кутафина, Общество
Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России

Блажеев: иноагентом можно стать за сбор информации под иностранным влиянием

© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сбор информации о военно-технической деятельности России и ведение политической деятельности под иностранным влиянием, а также финансирование работы иноагентов может стать причинами для признания иноагентом в РФ, рассказал в интервью РИА Новости ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина, член Общественного совета при Минюсте России Виктор Блажеев.
"Иностранным агентом признается лицо, которое находится под иностранным влиянием и осуществляет определенные виды деятельности, установленные законом. Например, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности нашей страны", - сообщил РИА Новости ректор МГЮА.
Он добавил, что такой статус может получить лицо, осуществляющее политическую деятельность, а также финансирующее работу иноагентов или вовлекающее в неё детей.
Под иностранным влиянием, отметил Блажеев, понимается предоставление лицу источником из-за рубежа финансовой или имущественной поддержки, а также организационно-методической и научно-технической помощи. Кроме того, такой источник может оказывать воздействие на иноагента, в том числе путем принуждения и убеждения.
Сергей Марков* - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Политолога Маркова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
25 февраля, 15:24
25 февраля, 15:24
 
РоссияМГЮУ имени О.Е. КутафинаОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
