Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сбор информации о военно-технической деятельности России и ведение политической деятельности под иностранным влиянием, а также финансирование работы иноагентов может стать причинами для признания иноагентом в РФ, рассказал в интервью РИА Новости ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина, член Общественного совета при Минюсте России Виктор Блажеев.

"Иностранным агентом признается лицо, которое находится под иностранным влиянием и осуществляет определенные виды деятельности, установленные законом. Например, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ , которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности нашей страны", - сообщил РИА Новости ректор МГЮА.

Он добавил, что такой статус может получить лицо, осуществляющее политическую деятельность, а также финансирующее работу иноагентов или вовлекающее в неё детей.