Индия подписала контракт на закупку ракет "Штиль" у России

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Индия подписала контракт с Россией на закупку зенитных ракет вертикального пуска "Штиль" и соответствующих пусковых установок на более чем 238,5 миллионов долларов, сообщило индийское минобороны страны.
"С ОАО "Рособоронэкспорт" подписан контракт на закупку ракет класса "земля-воздух" вертикального пуска "Штиль" и соответствующих пусковых установок на сумму 21,8 миллиарда рупий (238,5 миллиона долларов - ред.). Это приобретение призвано существенно усилить возможности противовоздушной обороны боевых кораблей передовой линии против широкого спектра воздушных угроз", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что система укрепит многоуровневую архитектуру противовоздушной обороны на борту платформ военно-морских сил Индии, обеспечив быстрое реагирование, всепогодные возможности поражения целей и улучшенную живучесть в условиях морской акватории.
"Контракт также подчеркивает давнее и проверенное временем оборонное партнерство между Индией и Россией, основанное на взаимном доверии и стратегическом сотрудничестве", - добавило минобороны.
ЗРК "Штиль" — зенитный ракетный комплекс корабельного базирования с вертикальным стартом, предназначенный для осуществления обороны корабля от всех средств воздушного нападения, в том числе для отражения массированных ракетных и авиационных атак, а также для нанесения ударов по наземным и надводным целям. В ВМС Индии эти комплексы установлены на фрегаты класса Talwar.
