Индия подписала контракт на закупку ракет "Штиль" у России

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Индия подписала контракт с Россией на закупку зенитных ракет вертикального пуска "Штиль" и соответствующих пусковых установок на более чем 238,5 миллионов долларов, сообщило индийское минобороны страны.

ЗРК "Штиль" — зенитный ракетный комплекс корабельного базирования с вертикальным стартом, предназначенный для осуществления обороны корабля от всех средств воздушного нападения, в том числе для отражения массированных ракетных и авиационных атак, а также для нанесения ударов по наземным и надводным целям. В ВМС Индии эти комплексы установлены на фрегаты класса Talwar.