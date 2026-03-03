Рейтинг@Mail.ru
Индия подписала контракт на закупку ракет "Штиль" у России
17:21 03.03.2026
Индия подписала контракт на закупку ракет "Штиль" у России
в мире
индия
россия
индия
россия
Индия подписала контракт на закупку ракет "Штиль" у России

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Индия подписала контракт с Россией на закупку зенитных ракет вертикального пуска "Штиль" и соответствующих пусковых установок на более чем 238,5 миллионов долларов, сообщило индийское минобороны страны.
"С ОАО "Рособоронэкспорт" подписан контракт на закупку ракет класса "земля-воздух" вертикального пуска "Штиль" и соответствующих пусковых установок на сумму 21,8 миллиарда рупий (238,5 миллиона долларов - ред.). Это приобретение призвано существенно усилить возможности противовоздушной обороны боевых кораблей передовой линии против широкого спектра воздушных угроз", - говорится в сообщении.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией
12 февраля, 14:02
В ведомстве отметили, что система укрепит многоуровневую архитектуру противовоздушной обороны на борту платформ военно-морских сил Индии, обеспечив быстрое реагирование, всепогодные возможности поражения целей и улучшенную живучесть в условиях морской акватории.
"Контракт также подчеркивает давнее и проверенное временем оборонное партнерство между Индией и Россией, основанное на взаимном доверии и стратегическом сотрудничестве", - добавило минобороны.
ЗРК "Штиль" — зенитный ракетный комплекс корабельного базирования с вертикальным стартом, предназначенный для осуществления обороны корабля от всех средств воздушного нападения, в том числе для отражения массированных ракетных и авиационных атак, а также для нанесения ударов по наземным и надводным целям. В ВМС Индии эти комплексы установлены на фрегаты класса Talwar.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Рябков рассказал о развитии отношений России и Индии
11 февраля, 08:01
 
