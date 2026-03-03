Рейтинг@Mail.ru
Индиец в России — о ненависти, холоде и самом трудном бытовом открытии - РИА Новости, 03.03.2026
Индиец в России — о ненависти, холоде и самом трудном бытовом открытии
Индиец в России — о ненависти, холоде и самом трудном бытовом открытии - РИА Новости, 03.03.2026
Индиец в России — о ненависти, холоде и самом трудном бытовом открытии
Он не знал ни слова по-русски, боялся расизма, с трудом привыкал к супам. Сегодня живет в Москве, ведет блог о России и мечтает сыграть свадьбу в метро. РИА Новости, 03.03.2026
Индиец в России — о ненависти, холоде и самом трудном бытовом открытии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЭксперты прогнозируют рост потока иностранных туристов в Россию
Эксперты прогнозируют рост потока иностранных туристов в Россию - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Эксперты прогнозируют рост потока иностранных туристов в Россию
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Он не знал ни слова по-русски, боялся расизма, с трудом привыкал к супам. Сегодня живет в Москве, ведет блог о России и мечтает сыграть свадьбу в метро.
С чем пришлось столкнуться человеку ради профессии мечты и дома за тысячи километров от родины?

Не было интернета

Аркаправо Гош родился в городке Асансол — в 200 километрах от Калькутты, столицы Западной Бенгалии. Семья небольшая: мама — домохозяйка, отец всю жизнь работал в фармацевтической компании. Аркаправо — единственный ребенок, что удивляет многих русских знакомых.
"Интернета не было, смартфонов не было, как у сегодняшних детей. Но зато было прекрасное детство. Мы были невинными, могли играть на улице босиком, бегали, дышали свежим воздухом", — вспоминает он.
Первое, что он узнал о России, — из российского цирка, который приехал в Индию. "Надо как-нибудь посетить. Но, к сожалению, не получилось в Индии. И спустя семь лет в России до сих пор я как-то не успеваю попасть в цирк", — смеется Аркаправо.
Второе знакомство произошло в девятом классе на уроках истории: коммунизм, Февральская революция, Октябрьская революция. "Тогда я сильно проникся и учил, читал много", — признается он.

Семь кругов ада

Желание стать врачом появилось в шестом классе, когда дедушку положили в больницу — сделали операцию на позвоночнике. "Мне был очень интересен весь этот процесс. И всегда была интересна биология, человеческое тело. Я подумал: было бы здорово стать врачом. Но в Индии стать врачом — это прямо пройти через семь кругов ада", — объясняет Аркаправо.
© AP Photo / Rajanish KakadeЖенщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави. Мумбай, Индия
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Rajanish Kakade
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави. Мумбай, Индия
Проблема в том, что медицинских школ и университетов катастрофически не хватает, утверждает Гош. Когда он собирался поступать, обучение стоило около 1,5 миллиона рупий в год — примерно столько же рублей. Для семьи среднего класса это запредельная сумма.
"В 2017-м я уже понимал, что стою в каком-то тупике. Никуда не идет, ничего не получается. Надо с этим справляться", — вспоминает он переломный момент.
В 2018 году он принял решение: "Не будем смотреть в сторону — будем рисковать. Поехали". И прилетел в Воронеж.

Суп вместо десяти блюд

Приехал он без знания русского языка. Как учил? "Общение, общение, общение — и все. Базовые правила, базовую грамматику учил в вузе немного. Потом смотрел в социальных сетях разные ролики", — объясняет он простую стратегию.
Когда приехал, с жильем была проблема. Спас русский парень. "Это человек, который мне очень сильно помог. Он сказал: можешь у меня жить, за квартплату плати — и все", — вспоминает Аркаправо.
Привыкать к русской еде было тяжело. "Как можно ужинать только супами? Борщ, сметана, хлеб — и все, это твой ужин", — признается он.
Контраст разительный: "Индийская еда — это десять разных блюд, и ты должен есть все сразу за один раз. А тут очень практично. Просто взял хлеб, сметану или сливочное масло, съел суп — и все. И сыт".

Дворцы народа

"Метро — это дворцы народа. Такого красивого метро нигде нет в мире. Чисто, невероятно чисто. Внутри платформы, станции... Поезд может приехать за 30-40 секунд. Нет ни одной системы метрополитена по всему миру, которая может с такой пунктуальностью обслуживать", — восхищается Аркаправо.
Самая любимая станция — "Комсомольская". "Это невероятно красивый интерьер. У меня даже есть желание жениться там. Если возможно, я бы там свадьбу сыграл", — восхищается он.

Холодные снаружи, теплые внутри

"По внешнему виду может казаться, что русские — это очень закрытые, холодные ребята. Но как только ты разбиваешь этот лед, сразу такая теплота — ты свой", — делится наблюдениями Аркаправо.
Про расизм родители его даже не предупреждали. Наоборот, были глубоко убеждены, что в России безумно любят индийцев. "Это же потомки социализма и дружбы народов. Как может быть расизм?" — передает их логику Аркаправо.
"Такого расизма, что тебя притесняют из-за того, что ты из другой нации, в моем личном опыте не было", — говорит он.

Злые комментарии и обида

© РИА Новости / Евгений БезекаБазарный день в зоне проживания племени гондов в Индии, штат Чхаттисгарх
Базарный день в зоне проживания племени гондов в Индии, штат Чхаттисгарх - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Евгений Безека
Базарный день в зоне проживания племени гондов в Индии, штат Чхаттисгарх
С 2020-го Аркаправо преподает английский. Завел блог, стал рассказывать о жизни в России.
"Как только Владимир Владимирович съездил в Индию и в СМИ появилась информация, что Россия собирается принимать несколько миллионов индийских мигрантов, хотя это не так, очень много обиженных людей просто бросаются в комментарии и пишут: "Понаехали, это не ваше место, куда вы?" — сокрушается он.
Он не отрицает проблемы: "Да, я не говорю, что среди индийцев не бывает ненормальных, некультурных людей. Но это не значит, что все индусы такие".

Самый неожиданный русский обычай

Какие русские обычаи показались странными? Ответ мгновенный: "Туалетная бумага. Это очень тяжелый момент. И до сих пор я к этому не привыкаю, к сожалению".
Гош признается: когда приехал, был напуган, не уверен в себе. "А вот сейчас такой: разберусь", — смеется он. Ближайшие пять-семь лет он однозначно видит себя в Москве или Подмосковье — доктором-травматологом.
"Хочу развивать блог, показать всем, какая прекрасная страна и отличный город для жизни Москва. И что русские — это один из лучших народов, не такие недружелюбные, как в фильмах или в стереотипах показывают", — заключает Аркаправо.
 
 
 
