В Иерусалиме прогремели взрывы
Серия взрывов прозвучала в Иерусалиме на фоне объявления Ираном начала очередной ракетной атаки, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:31:00+03:00
2026-03-03T12:31:00+03:00
2026-03-03T14:19:00+03:00
в мире
иерусалим
али хаменеи
иран
владимир путин
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
