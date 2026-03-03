Рейтинг@Mail.ru
В Иерусалиме прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 03.03.2026 (обновлено: 14:19 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/ierusalim-2078155097.html
В Иерусалиме прогремели взрывы
В Иерусалиме прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2026
В Иерусалиме прогремели взрывы
Серия взрывов прозвучала в Иерусалиме на фоне объявления Ираном начала очередной ракетной атаки, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:31:00+03:00
2026-03-03T14:19:00+03:00
в мире
иерусалим
али хаменеи
иран
владимир путин
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077387666_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52d39be77470c3d60d8299357aea49a7.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078122384.html
иерусалим
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077387666_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78c8791db1945374d31d9e78245676de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, али хаменеи, иран, владимир путин, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иерусалим, Али Хаменеи, Иран, Владимир Путин, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иерусалиме прогремели взрывы

В Иерусалиме прогремела серия взрывов

© AP Photo / Mahmoud IlleanПерехват ракеты, выпущенной с территории Ирана
Перехват ракеты, выпущенной с территории Ирана - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Mahmoud Illean
Перехват ракеты, выпущенной с территории Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Иерусалиме на фоне объявления Ираном начала очередной ракетной атаки, передает агентство Франс Пресс.
Ранее иранское государственное телевидение IRIB сообщило, что Иран начал очередную ракетную атаку.
"Серия взрывов была слышна в Иерусалиме", - пишет агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ: ситуация вокруг Ирана вызвала разногласия между Каллас и фон дер Ляйен
Вчера, 10:55
 
В миреИерусалимАли ХаменеиИранВладимир ПутинИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала