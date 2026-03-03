https://ria.ru/20260303/harkov-2078086632.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове слышали взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T08:31:00+03:00
2026-03-03T08:31:00+03:00
2026-03-03T09:31:00+03:00
в мире
харьков
украина
харьковская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков
харьков
украина
харьковская область
В мире, Харьков, Украина, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы