Граница Ирана с Ираком открыта для возвращения граждан, сообщил источник

БАГДАД, 3 мар - РИА Новости. Сухопутная граница между Ираном и Ираком открыта для коммерческих грузов, а также иракских и иранских граждан, возвращающихся в свои страны, сообщил РИА Новости источник в Управлении пограничных пунктов Ирака.

“Движение коммерческих грузов между странами с начала военных действий и до нынешнего момента осуществляется в обычном режиме”, - сказал источник.

По его данным, Иран сейчас разрешает въезд в страну через иракскую границу только своим гражданам. Вернуться домой из Ирана также могут находившиеся на территории соседней страны иракцы.

Ранее во вторник глава Управления пограничных пунктов Ирака Умар аль-Ваили заявил, что все сухопутные погранпереходы в Ираке работают круглосуточно, чтобы дать гражданам возможность вернуться в страну после закрытия ее воздушного пространства.