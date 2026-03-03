Рейтинг@Mail.ru
Граница Ирана с Ираком открыта для возвращения граждан, сообщил источник - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 03.03.2026 (обновлено: 16:28 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/granitsa-2078206001.html
Граница Ирана с Ираком открыта для возвращения граждан, сообщил источник
Граница Ирана с Ираком открыта для возвращения граждан, сообщил источник - РИА Новости, 03.03.2026
Граница Ирана с Ираком открыта для возвращения граждан, сообщил источник
Сухопутная граница между Ираном и Ираком открыта для коммерческих грузов, а также иракских и иранских граждан, возвращающихся в свои страны, сообщил РИА Новости РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:49:00+03:00
2026-03-03T16:28:00+03:00
в мире
ирак
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078233972_0:368:2985:2047_1920x0_80_0_0_d7b3006388dbb1df9f0c1e80e29036d6.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078203084.html
https://ria.ru/20260303/izrail-2078186214.html
ирак
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078233972_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dabadb4706771023b7a451d39a1c2886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Граница Ирана с Ираком открыта для возвращения граждан, сообщил источник

РИА Новости: граница Ирана с Ираком открыта для коммерческих грузов и граждан

© REUTERS / Mohammed AtyПограничный переход между Ираком и Ираном
Пограничный переход между Ираком и Ираном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Mohammed Aty
Пограничный переход между Ираком и Ираном
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАГДАД, 3 мар - РИА Новости. Сухопутная граница между Ираном и Ираком открыта для коммерческих грузов, а также иракских и иранских граждан, возвращающихся в свои страны, сообщил РИА Новости источник в Управлении пограничных пунктов Ирака.
“Движение коммерческих грузов между странами с начала военных действий и до нынешнего момента осуществляется в обычном режиме”, - сказал источник.
Взрыв в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ рассказали, на какие этапы будет делиться операция США в Иране
Вчера, 14:42
По его данным, Иран сейчас разрешает въезд в страну через иракскую границу только своим гражданам. Вернуться домой из Ирана также могут находившиеся на территории соседней страны иракцы.
Ранее во вторник глава Управления пограничных пунктов Ирака Умар аль-Ваили заявил, что все сухопутные погранпереходы в Ираке работают круглосуточно, чтобы дать гражданам возможность вернуться в страну после закрытия ее воздушного пространства.
Управление гражданской авиации Ирака в понедельник заявило, что воздушное пространство страны останется закрытым до 12.00 среды (время совпадает с мск - ред.) в качестве превентивной меры на фоне эскалации в регионе.
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Глава Минобороны Израиля назвал цель операции в Иране
Вчера, 14:06
 
В миреИракИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала