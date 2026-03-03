Рейтинг@Mail.ru
15:34 03.03.2026
В Госдуме предложили снизить платежи по семейной ипотеке на время декрета
В Госдуме предложили снизить платежи по семейной ипотеке на время декрета
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили снизить платежи по семейной ипотеке на время декрета

Депутаты Госдумы предложили снизить платежи по семейной ипотеке на время декрета

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили снизить платеж по семейной ипотеке на период нахождения матери в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет.
Соответствующее обращение на имя министра финансов Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность введения специального механизма снижения ежемесячного платежа по семейной ипотеке на период нахождения матери в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет", - сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что такой механизм может предусматривать: временное субсидирование части процентной ставки за счёт федерального бюджета; установление пониженного коэффициента расчёта платежа без увеличения общей долговой нагрузки; автоматическое применение меры при подтверждении статуса получателя пособия по уходу за ребёнком и компенсацию банкам выпадающих доходов в рамках действующей программы господдержки.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит снизить финансовую нагрузку на молодые семьи в наиболее уязвимый период, предотвратить рост просроченной задолженности по ипотеке и повысить устойчивость программы семейной ипотеки.
"Дополнительным эффектом станет усиление демографической политики: снижение финансовых рисков в период рождения ребёнка повысит уверенность семей в принятии решения о рождении второго и последующих детей", - уточнили они.
Парламентарии напомнили, что действующее регулирование не предусматривает автоматического механизма временного снижения ежемесячного платежа в период декретного отпуска.
"Формально семьи могут воспользоваться кредитными каникулами в порядке, однако данный инструмент связан с отсрочкой платежей, а не с их снижением, что в дальнейшем увеличивает общий срок кредита и переплату. Таким образом, системного решения, учитывающего именно временное падение дохода в период ухода за ребёнком, в рамках программы семейной ипотеки не предусмотрено", - отметили депутаты.
ОбществоГосдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала