В Госдуме предложили снизить платежи по семейной ипотеке на время декрета

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили снизить платеж по семейной ипотеке на период нахождения матери в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Соответствующее обращение на имя министра финансов Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность введения специального механизма снижения ежемесячного платежа по семейной ипотеке на период нахождения матери в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет", - сказано в обращении.

Депутаты уточнили, что такой механизм может предусматривать: временное субсидирование части процентной ставки за счёт федерального бюджета; установление пониженного коэффициента расчёта платежа без увеличения общей долговой нагрузки; автоматическое применение меры при подтверждении статуса получателя пособия по уходу за ребёнком и компенсацию банкам выпадающих доходов в рамках действующей программы господдержки.

Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит снизить финансовую нагрузку на молодые семьи в наиболее уязвимый период, предотвратить рост просроченной задолженности по ипотеке и повысить устойчивость программы семейной ипотеки.

"Дополнительным эффектом станет усиление демографической политики: снижение финансовых рисков в период рождения ребёнка повысит уверенность семей в принятии решения о рождении второго и последующих детей", - уточнили они.

Парламентарии напомнили, что действующее регулирование не предусматривает автоматического механизма временного снижения ежемесячного платежа в период декретного отпуска.