08:57 03.03.2026 (обновлено: 09:02 03.03.2026)
США эвакуируют часть персонала посольств на Ближнем Востоке
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Неключевому персоналу американских посольств в Бахрейне, Ираке и Иордании, а также семьям госслужащих было приказано покинуть страны из-за угроз безопасности, заявил во вторник госдепартамент США.
"Второго марта 2026 года (по времени Вашингтона, по московскому времени - утром 3 марта - ред.) государственный департамент приказал неключевым государственным служащим США покинуть Ирак по соображениям безопасности", - говорится в заявлении госдепа на сайте посольства в Ираке.
При этом в уведомлении на сайте посольства в Иордании упоминается, что членам семей американских госслужащих также приказано покинуть страну.
"Второго марта 2026 года государственный департамент приказал неключевым государственным служащим США покинуть Бахрейн по соображениям безопасности", - говорится в заявлении госдепа на сайте посольства в Манаме.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Уиткофф рассказал, что США осознали невозможность сделки с Ираном
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
