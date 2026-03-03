https://ria.ru/20260303/gosdep-2078089213.html
США эвакуируют часть персонала посольств на Ближнем Востоке
США эвакуируют часть персонала посольств на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
США эвакуируют часть персонала посольств на Ближнем Востоке
Неключевому персоналу американских посольств в Бахрейне, Ираке и Иордании, а также семьям госслужащих было приказано покинуть страны из-за угроз безопасности,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T08:57:00+03:00
2026-03-03T08:57:00+03:00
2026-03-03T09:02:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
бахрейн
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260303/uitkoff-2078077057.html
вашингтон (штат)
сша
бахрейн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, бахрейн, государственный департамент сша
В мире, Вашингтон (штат), США, Бахрейн, Государственный департамент США
США эвакуируют часть персонала посольств на Ближнем Востоке
Госдеп: США эвакуируют часть персонала посольств в Бахрейне, Иордании и Ираке