Госдеп призвал американцев срочно покинуть страны Ближнего Востока
Государственный департамент США настоятельно рекомендует американцам незамедлительно покинуть страны Ближнего Востока. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
иран
ближний восток
государственный департамент сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
ближний восток
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Государственный департамент США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Госдеп призвал американцев срочно покинуть 14 стран Ближнего Востока