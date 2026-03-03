Рейтинг@Mail.ru
05:57 03.03.2026
Госдеп призвал американцев срочно покинуть страны Ближнего Востока
Государственный департамент США настоятельно рекомендует американцам незамедлительно покинуть страны Ближнего Востока.
в мире, сша, иран, ближний восток, государственный департамент сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Государственный департамент США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Госдеп призвал американцев срочно покинуть страны Ближнего Востока

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Государственный департамент США настоятельно рекомендует американцам незамедлительно покинуть страны Ближнего Востока.
"Госдепартамент призывает американцев немедленно покинуть перечисленные ниже страны, используя доступный коммерческий транспорт, в связи с серьезными угрозами безопасности", - написал помощник госсекретаря США Мора Намдар в соцсети Х.
В список вошли 14 стран: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль (включая Западный берег и Газу), Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреСШАИранБлижний ВостокГосударственный департамент СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
