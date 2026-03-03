https://ria.ru/20260303/gololeditsa-2078269507.html
Синоптик предупредила о сильной гололедице в Москве
Синоптик предупредила о сильной гололедице в Москве
Синоптик предупредила о сильной гололедице в Москве
Сильная гололедица при понижении температуры ожидается в Москве в середине недели, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила... РИА Новости, 03.03.2026
Синоптик предупредила о сильной гололедице в Москве
Паршина: сильная гололедица ожидается в Москве в середине недели
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сильная гололедица при понижении температуры ожидается в Москве в середине недели, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
"Может быть сильная гололедица при похолодании именно в середине недели. Конечно, может быть, потому что днем, действительно, будет таять снежный покров при положительной температуре, а ночью он будет подмерзать", - сказала метеоролог.
По ее словам, на дорогах будет скользко из-за таяния сугробов.
"Если сегодня мы прогнозируем местами гололедицу, то в ближайшее время, с третьего по пятое число, гололедица (будет - ред.) на большинстве дорог. Но конечно, не автомобильных, потому что там за этим очень следят и вовремя обрабатывают реагентами", - подчеркнула Паршина
.
Она добавила, что гололедица практически всегда сопровождает Москву
весь зимний сезон.
"Как только выпадает снег, то гололедица, она уже сохраняется довольно длительное время, и когда снег тает, гололедицы уже нет. Но бывает, что выпадают осадки смешанные еще и в апреле месяце, тогда тоже она возникает на очень короткое время - быстро тает", - заключила синоптик.