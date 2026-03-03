Синоптик предупредила о сильной гололедице в Москве

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сильная гололедица при понижении температуры ожидается в Москве в середине недели, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"Может быть сильная гололедица при похолодании именно в середине недели. Конечно, может быть, потому что днем, действительно, будет таять снежный покров при положительной температуре, а ночью он будет подмерзать", - сказала метеоролог.

По ее словам, на дорогах будет скользко из-за таяния сугробов.

"Если сегодня мы прогнозируем местами гололедицу, то в ближайшее время, с третьего по пятое число, гололедица (будет - ред.) на большинстве дорог. Но конечно, не автомобильных, потому что там за этим очень следят и вовремя обрабатывают реагентами", - подчеркнула Паршина

Она добавила, что гололедица практически всегда сопровождает Москву весь зимний сезон.