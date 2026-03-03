Рейтинг@Mail.ru
Синоптик предупредила о сильной гололедице в Москве
18:03 03.03.2026 (обновлено: 18:04 03.03.2026)
Синоптик предупредила о сильной гололедице в Москве
Сильная гололедица при понижении температуры ожидается в Москве в середине недели, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила... РИА Новости, 03.03.2026
общество, москва, россия, людмила паршина, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Людмила Паршина, Гидрометцентр
Паршина: сильная гололедица ожидается в Москве в середине недели

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сильная гололедица при понижении температуры ожидается в Москве в середине недели, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
"Может быть сильная гололедица при похолодании именно в середине недели. Конечно, может быть, потому что днем, действительно, будет таять снежный покров при положительной температуре, а ночью он будет подмерзать", - сказала метеоролог.
Девушки с цветами на Патриаршем мосту в Москве в преддверии 8 Марта - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
2 марта, 16:08
По ее словам, на дорогах будет скользко из-за таяния сугробов.
"Если сегодня мы прогнозируем местами гололедицу, то в ближайшее время, с третьего по пятое число, гололедица (будет - ред.) на большинстве дорог. Но конечно, не автомобильных, потому что там за этим очень следят и вовремя обрабатывают реагентами", - подчеркнула Паршина.
Она добавила, что гололедица практически всегда сопровождает Москву весь зимний сезон.
"Как только выпадает снег, то гололедица, она уже сохраняется довольно длительное время, и когда снег тает, гололедицы уже нет. Но бывает, что выпадают осадки смешанные еще и в апреле месяце, тогда тоже она возникает на очень короткое время - быстро тает", - заключила синоптик.
Москва - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
2 марта, 07:45
 
ОбществоМоскваРоссияЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
