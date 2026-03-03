Гладков сообщил о перечислении средств пострадавшему от атак ВСУ бизнесу

БЕЛГОРОД, 3 мар – РИА Новости. Власти Белгородской области начинают во вторник распределять 100 миллионов рублей между компаниями малого и среднего бизнеса, которые пострадали от атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Сегодня (во вторник – ред.) начинаем перечислять 100 миллионов рублей малому и среднему бизнесу, потерявшему транспорт и товарно-материальные ценности в результате атак ВСУ, для возмещения ущерба", - написал Гладков в своем канале на платформе Мах, уточнив, что 100 миллионов рублей - это первый транш из запланированных 400 миллионов.

По словам главы региона, государственную поддержку получат 15 пострадавших от ВСУ коммерческих предприятий. Также Гладков объявил о начале приёма заявок от малого и среднего бизнеса на распределение следующего транша в 100 миллионов рублей.

"Обращаться за подробной информацией нужно в министерство экономического развития области или к первому заместителю губернатора Пономареву Илье Вячеславовичу", — отметил Гладков.