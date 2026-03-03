Рейтинг@Mail.ru
10:26 03.03.2026
Гладков сообщил о перечислении средств пострадавшему от атак ВСУ бизнесу
Гладков сообщил о перечислении средств пострадавшему от атак ВСУ бизнесу
Гладков сообщил о перечислении средств пострадавшему от атак ВСУ бизнесу

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиВячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 мар – РИА Новости. Власти Белгородской области начинают во вторник распределять 100 миллионов рублей между компаниями малого и среднего бизнеса, которые пострадали от атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Сегодня (во вторник – ред.) начинаем перечислять 100 миллионов рублей малому и среднему бизнесу, потерявшему транспорт и товарно-материальные ценности в результате атак ВСУ, для возмещения ущерба", - написал Гладков в своем канале на платформе Мах, уточнив, что 100 миллионов рублей - это первый транш из запланированных 400 миллионов.
По словам главы региона, государственную поддержку получат 15 пострадавших от ВСУ коммерческих предприятий. Также Гладков объявил о начале приёма заявок от малого и среднего бизнеса на распределение следующего транша в 100 миллионов рублей.
"Обращаться за подробной информацией нужно в министерство экономического развития области или к первому заместителю губернатора Пономареву Илье Вячеславовичу", — отметил Гладков.
Всего 31 декабря 2025 года Белгородская область получила от правительства Российской Федерации средства в размере 400 миллионов рублей из федерального бюджета на возмещение ущерба коммерческим предприятиям, потерявшим транспорт и товарно-материальные ценности из-за атак ВСУ.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Гладков отметил ответственность белгородского бизнеса перед банками
9 февраля, 15:57
 
