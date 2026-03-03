https://ria.ru/20260303/germaniya-2078312890.html
Германия оказалась в тупике из-за болванов у власти, заявила Вайдель
Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель обвинила власти Германии в проведении безответственной политики, а... РИА Новости, 03.03.2026
германия
