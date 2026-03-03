Рейтинг@Mail.ru
Германия оказалась в тупике из-за болванов у власти, заявила Вайдель - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/germaniya-2078312890.html
Германия оказалась в тупике из-за болванов у власти, заявила Вайдель
Германия оказалась в тупике из-за болванов у власти, заявила Вайдель - РИА Новости, 03.03.2026
Германия оказалась в тупике из-за болванов у власти, заявила Вайдель
Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель обвинила власти Германии в проведении безответственной политики, а... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:25:00+03:00
2026-03-03T21:25:00+03:00
в мире
германия
алиса вайдель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037174140_0:146:2048:1298_1920x0_80_0_0_e88fb1d108726b95da89510f53c71bf6.jpg
https://ria.ru/20260303/germaniya-2078297902.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037174140_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_569656e72fd54c794648855e64e6294a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, алиса вайдель
В мире, Германия, Алиса Вайдель
Германия оказалась в тупике из-за болванов у власти, заявила Вайдель

Глава АдГ Вайдель: Германия оказалась в тупике из-за болванов у власти

© AP Photo / Ebrahim NorooziАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Алиса Вайдель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель обвинила власти Германии в проведении безответственной политики, а власть предержащих назвала "болванами".
"Вся эта политика немецкого федерального правительства и предыдущего тоже является безответственной. Нас в одностороннем порядке загнали в тупик. И это просто потому, извините, что нами правят болваны, если говорить прямо", - заявила Вайдель на пресс-конференции в бундестаге, фрагмент которого опубликован на сайте фракции АдГ.
Особой критике Вайдель подвергла действия властей Германии в области миграционной и промышленной политики, а также в сфере безопасности.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Минобороны Германии заявило о дефиците вооружений из-за поставок Украине
Вчера, 19:53
 
В миреГерманияАлиса Вайдель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала