Минобороны Германии заявило о дефиците вооружений из-за поставок Украине

"По заявлению министерства обороны, из-за передачи Украине средств, что необходимо, конечно, в наличии было меньше военной техники, но есть уверенность, что с 2026-2027 года эти дефициты будут компенсированы поставками, а возможности будут усилены", - заявил Отте на пресс-конференции, где он представлял ежегодный доклад о состоянии бундесвера за 2025 год.