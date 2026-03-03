Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Германии заявило о дефиците вооружений из-за поставок Украине - РИА Новости, 03.03.2026
19:53 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/germaniya-2078297902.html
Минобороны Германии заявило о дефиците вооружений из-за поставок Украине
Минобороны Германии заявило о дефиците вооружений из-за поставок Украине - РИА Новости, 03.03.2026
Минобороны Германии заявило о дефиците вооружений из-за поставок Украине
Минобороны ФРГ испытывает дефицит вооружений, возникший из-за поставок на Украину, но надеется компенсировать его с 2026-2027 года, сообщил уполномоченный... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:53:00+03:00
2026-03-03T19:53:00+03:00
в мире
украина
германия
киев
дональд трамп
борис писториус
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20260303/konflikt-2078278949.html
https://ria.ru/20260303/mid-2078217909.html
украина
германия
киев
в мире, украина, германия, киев, дональд трамп, борис писториус, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Киев, Дональд Трамп, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО
Минобороны Германии заявило о дефиците вооружений из-за поставок Украине

Отте: Минобороны ФРГ испытывает дефицит вооружения из-за поставок Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Минобороны ФРГ испытывает дефицит вооружений, возникший из-за поставок на Украину, но надеется компенсировать его с 2026-2027 года, сообщил уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Хеннинг Отте.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия больше не сможет предоставлять Киеву системы ПВО Patriot, поскольку сама нуждается в них. Говоря о системах IRIS-T, Писториус отметил, что Германия является единственным поставщиком данного ЗРК и постоянно оснащает ими Украину.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Пентагон назвал конфликт на Украине важным вопросом для администрации США
Вчера, 18:39
"По заявлению министерства обороны, из-за передачи Украине средств, что необходимо, конечно, в наличии было меньше военной техники, но есть уверенность, что с 2026-2027 года эти дефициты будут компенсированы поставками, а возможности будут усилены", - заявил Отте на пресс-конференции, где он представлял ежегодный доклад о состоянии бундесвера за 2025 год.
В докладе подчеркивается, что "в свете смены эпох" наряду с крупной военной техникой необходимы инновации, доступность материалов, суверенитет в закупках, достаточный запас боеприпасов, эффективная логистика и личное снаряжение.
"Конфликты на Украине и в секторе Газа продемонстрировали возможности и значимость беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в докладе.
В июле прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. Германия поддержала эту инициативу одной из первых. В первый пакет должны были войти не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагалось, что после их передачи Штаты восполнят европейские арсеналы.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законными целями для российской армии.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Генассамблея ООН ничего толкового по Украине не инициирует, заявил МИД
Вчера, 15:32
 
В миреУкраинаГерманияКиевДональд ТрампБорис ПисториусСергей ЛавровНАТО
 
 
