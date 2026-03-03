https://ria.ru/20260303/germaniya-2078297902.html
Минобороны Германии заявило о дефиците вооружений из-за поставок Украине
2026-03-03T19:53:00+03:00
в мире
украина
германия
киев
дональд трамп
борис писториус
сергей лавров
нато
Минобороны Германии заявило о дефиците вооружений из-за поставок Украине
Отте: Минобороны ФРГ испытывает дефицит вооружения из-за поставок Украине
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Минобороны ФРГ испытывает дефицит вооружений, возникший из-за поставок на Украину, но надеется компенсировать его с 2026-2027 года, сообщил уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Хеннинг Отте.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус
ранее заявил, что Германия больше не сможет предоставлять Киеву
системы ПВО Patriot, поскольку сама нуждается в них. Говоря о системах IRIS-T, Писториус отметил, что Германия является единственным поставщиком данного ЗРК и постоянно оснащает ими Украину
.
"По заявлению министерства обороны, из-за передачи Украине средств, что необходимо, конечно, в наличии было меньше военной техники, но есть уверенность, что с 2026-2027 года эти дефициты будут компенсированы поставками, а возможности будут усилены", - заявил Отте на пресс-конференции, где он представлял ежегодный доклад о состоянии бундесвера за 2025 год.
В докладе подчеркивается, что "в свете смены эпох" наряду с крупной военной техникой необходимы инновации, доступность материалов, суверенитет в закупках, достаточный запас боеприпасов, эффективная логистика и личное снаряжение.
"Конфликты на Украине и в секторе Газа продемонстрировали возможности и значимость беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в докладе.
В июле прошлого года президент США Дональд Трамп
объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон
продает оружие европейским союзникам по НАТО
, те его оплачивают и передают Киеву. Германия поддержала эту инициативу одной из первых. В первый пакет должны были войти не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагалось, что после их передачи Штаты восполнят европейские арсеналы.
Москва
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законными целями для российской армии.