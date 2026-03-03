Рейтинг@Mail.ru
Германия созвала кризисный штаб по энергетике из-за эскалации вокруг Ирана
16:33 03.03.2026 (обновлено: 16:34 03.03.2026)
Германия созвала кризисный штаб по энергетике из-за эскалации вокруг Ирана
Германия созвала кризисный штаб по энергетике из-за эскалации вокруг Ирана
Правительство Германии созвало кризисный штаб по энергетике из-за роста цен на энергоносители в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, сообщает издание Bild. РИА Новости, 03.03.2026
Германия созвала кризисный штаб по энергетике из-за эскалации вокруг Ирана

BIld: правительство Германии созвало кризисный штаб по энергетике

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Правительство Германии созвало кризисный штаб по энергетике из-за роста цен на энергоносители в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, сообщает издание Bild.
"Рабочая группа, созданная в прошлом году на фоне угрозы перекрытия Ормузского пролива, вновь собрана", - цитирует издание ответ министерства экономики страны.
В штабе представлены также представители федерального сетевого агентства, разведывательной службы Германии (BND), министерства иностранных дел и сотрудники офиса канцлера страны Фридриха Мерца. Одновременно поддерживается контакт с отраслевыми объединениями и компаниями для оценки ситуации.
В министерстве подчеркнули, что спекулировать о дальнейшем развитии цен в связи с перекрытием Ормузского пролива не представляет смысла и оценка будет зависеть от продолжительности блокировки торгового маршрута.
В ведомстве уточнили, что ситуация с обеспечением энергоресурсами не изменилась и все поставки сжиженного природного газа осуществляются по плану.
"Хранилища продолжают заполняться участниками рынка. Германия не получает СПГ из этого региона и лишь очень небольшие объёмы нефти", - добавили в министерстве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В то же время около 19% мирового экспорта СПГ из Катара и Объединённых Арабских Эмиратов проходит через Ормузский пролив.
Ранее цены на топливо по всей стране выросли до двух евро и более за литр бензина E5 или E10, тогда как в прошлую пятницу цена составляла порядка 1,8 евро. Издание Stern сообщило в понедельник, что немецкие автовладельцы уже с воскресенья выстроились в длинные очереди к заправкам, так как ожидают дальнейшего роста цен на топливо из-за эскалации ситуации на Ближнем востоке.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что закрытие Ормузского пролива, один из берегов которого принадлежит Ирану, вызовет рост цен на энергоносители.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
В миреИранОрмузский проливГерманияФридрих МерцBildФедеральная разведывательная служба ГерманииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
