Германия созвала кризисный штаб по энергетике из-за эскалации вокруг Ирана

БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Правительство Германии созвало кризисный штаб по энергетике из-за роста цен на энергоносители в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, сообщает издание Bild.

"Рабочая группа, созданная в прошлом году на фоне угрозы перекрытия Ормузского пролива , вновь собрана", - цитирует издание ответ министерства экономики страны.

В штабе представлены также представители федерального сетевого агентства, разведывательной службы Германии ( BND ), министерства иностранных дел и сотрудники офиса канцлера страны Фридриха Мерца . Одновременно поддерживается контакт с отраслевыми объединениями и компаниями для оценки ситуации.

В министерстве подчеркнули, что спекулировать о дальнейшем развитии цен в связи с перекрытием Ормузского пролива не представляет смысла и оценка будет зависеть от продолжительности блокировки торгового маршрута.

В ведомстве уточнили, что ситуация с обеспечением энергоресурсами не изменилась и все поставки сжиженного природного газа осуществляются по плану.

"Хранилища продолжают заполняться участниками рынка. Германия не получает СПГ из этого региона и лишь очень небольшие объёмы нефти", - добавили в министерстве.

В то же время около 19% мирового экспорта СПГ из Катара и Объединённых Арабских Эмиратов проходит через Ормузский пролив.

Ранее цены на топливо по всей стране выросли до двух евро и более за литр бензина E5 или E10, тогда как в прошлую пятницу цена составляла порядка 1,8 евро. Издание Stern сообщило в понедельник, что немецкие автовладельцы уже с воскресенья выстроились в длинные очереди к заправкам, так как ожидают дальнейшего роста цен на топливо из-за эскалации ситуации на Ближнем востоке

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что закрытие Ормузского пролива, один из берегов которого принадлежит Ирану, вызовет рост цен на энергоносители.