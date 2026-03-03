Новак прокомментировал резкий скачок цен на газ в Европе

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рост цен газа в Европе до 700 долларов за тысячу кубометров показывает, что в Европе с газом все нестабильно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодняшняя волатильность, рост цен до 700 долларов за тысячу кубометров газа, на мой взгляд, лишь еще раз подтверждает, что там (в Европе – ред.) очень нестабильно (с газом - ред.)", – сказал он " Первому каналу ".

Вице-премьер обратил внимание, что сейчас на европейском рынке дефицит газа.

"Мы наблюдаем, как Европа постепенно обрубает себе те веточки, на которых она сидит. Мы не понимаем, честно говоря, их действия, даже независимо от того, что сегодня происходит на газовом рынке", – добавил он.

Цены на газ на европейском рынке начали резкий рост в понедельник. Тогда газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 45% и впервые с 2 февраля 2023 года превысили 780 долларов.