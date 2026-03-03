Рейтинг@Mail.ru
18:17 03.03.2026 (обновлено: 18:28 03.03.2026)
Новак прокомментировал резкий скачок цен на газ в Европе
Новак прокомментировал резкий скачок цен на газ в Европе
европа, экономика, россия, александр новак, катар
Европа, Экономика, Россия, Александр Новак, Катар
Новак прокомментировал резкий скачок цен на газ в Европе

Новак: рост цен на газ показывает, что в Европе с газом все нестабильно

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рост цен газа в Европе до 700 долларов за тысячу кубометров показывает, что в Европе с газом все нестабильно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодняшняя волатильность, рост цен до 700 долларов за тысячу кубометров газа, на мой взгляд, лишь еще раз подтверждает, что там (в Европе – ред.) очень нестабильно (с газом - ред.)", – сказал он "Первому каналу".
Вице-премьер обратил внимание, что сейчас на европейском рынке дефицит газа.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на российский СПГ
2 марта, 21:44
"Мы наблюдаем, как Европа постепенно обрубает себе те веточки, на которых она сидит. Мы не понимаем, честно говоря, их действия, даже независимо от того, что сегодня происходит на газовом рынке", – добавил он.
Цены на газ на европейском рынке начали резкий рост в понедельник. Тогда газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 45% и впервые с 2 февраля 2023 года превысили 780 долларов.
Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.
Автозаправочная станция ORLEN в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
Вчера, 16:18
 
