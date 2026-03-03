https://ria.ru/20260303/gaz-2078272563.html
Новак прокомментировал резкий скачок цен на газ в Европе
Новак прокомментировал резкий скачок цен на газ в Европе - РИА Новости, 03.03.2026
Новак прокомментировал резкий скачок цен на газ в Европе
Рост цен газа в Европе до 700 долларов за тысячу кубометров показывает, что в Европе с газом все нестабильно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:17:00+03:00
2026-03-03T18:17:00+03:00
2026-03-03T18:28:00+03:00
европа
экономика
россия
александр новак
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_02348bc9c0dcb0fbac8a40377e0faac0.jpg
https://ria.ru/20260302/dmitriev-2078031910.html
https://ria.ru/20260303/evropa-2078231334.html
европа
россия
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b568bdc4e726cfdd14b78d29d0467b1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, экономика, россия, александр новак, катар
Европа, Экономика, Россия, Александр Новак, Катар
Новак прокомментировал резкий скачок цен на газ в Европе
Новак: рост цен на газ показывает, что в Европе с газом все нестабильно
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рост цен газа в Европе до 700 долларов за тысячу кубометров показывает, что в Европе с газом все нестабильно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодняшняя волатильность, рост цен до 700 долларов за тысячу кубометров газа, на мой взгляд, лишь еще раз подтверждает, что там (в Европе
– ред.) очень нестабильно (с газом - ред.)", – сказал он "Первому каналу
".
Вице-премьер обратил внимание, что сейчас на европейском рынке дефицит газа.
"Мы наблюдаем, как Европа постепенно обрубает себе те веточки, на которых она сидит. Мы не понимаем, честно говоря, их действия, даже независимо от того, что сегодня происходит на газовом рынке", – добавил он.
Цены на газ на европейском рынке начали резкий рост в понедельник. Тогда газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 45% и впервые с 2 февраля 2023 года превысили 780 долларов.
Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа Катар
входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.