Цены на газ в Европе превысили 780 долларов за тысячу кубов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе во вторник ускорили рост до 45%, показатель впервые с февраля 2023 года превысили 780 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 586,7 доллара (+8,8%). А по состоянию на 14.19 мск показатель составлял 784,5 доллара (+45,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 539,2 доллара за тысячу кубометров.
Выше 780 долларов цены на газ поднялись впервые со 2 февраля 2023 года.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.