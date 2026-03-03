https://ria.ru/20260303/gaz-2078188539.html
Qatar Energy приостановила производство сжиженного газа и химпроизводства
Qatar Energy приостановила производство сжиженного газа и химпроизводства - РИА Новости, 03.03.2026
Qatar Energy приостановила производство сжиженного газа и химпроизводства
Qatar Energy приостанавливает производство некоторых химических, нефтехимических и перерабатывающих продуктов вслед за остановкой производства сжиженного газа,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:10:00+03:00
2026-03-03T14:10:00+03:00
2026-03-03T14:10:00+03:00
катар
сша
израиль
qatar energy
экономика
катар
сша
израиль
катар, сша, израиль, qatar energy, экономика
Катар, США, Израиль, Qatar Energy, Экономика
Qatar Energy приостановила производство сжиженного газа и химпроизводства
Qatar Energy приостанавливает производство сжиженного газа и химпроизводства