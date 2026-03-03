Рейтинг@Mail.ru
Qatar Energy приостановила производство сжиженного газа и химпроизводства
14:10 03.03.2026
Qatar Energy приостановила производство сжиженного газа и химпроизводства
Qatar Energy приостанавливает производство некоторых химических, нефтехимических и перерабатывающих продуктов вслед за остановкой производства сжиженного газа
экономика
2026
Qatar Energy приостановила производство сжиженного газа и химпроизводства

Qatar Energy приостанавливает производство сжиженного газа и химпроизводства

© REUTERS / Stringer Объекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане
Объекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Qatar Energy приостанавливает производство некоторых химических, нефтехимических и перерабатывающих продуктов вслед за остановкой производства сжиженного газа, говорится в заявлении компании во вторник.
"Вслед за решением Qatar Energy приостановить производство сжиженного природного газа и связанных с ним продуктов Qatar Energy приостановит производство некоторых продуктов своих химических, нефтехимических и перерабатывающих отраслей в Катаре, включая мочевину, полимеры, метанол, алюминий и другие",- говорится в заявлении.
