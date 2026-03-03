Рейтинг@Mail.ru
Цены на газ в Европе превысили 650 долларов за тысячу кубов
11:02 03.03.2026
Цены на газ в Европе превысили 650 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе превысили 650 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 03.03.2026
Цены на газ в Европе превысили 650 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 6 февраля 2023 года превысили 650 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 03.03.2026
экономика, европа, нидерланды, катар, природный газ
Экономика, Европа, Нидерланды, Катар, Природный газ
Цены на газ в Европе превысили 650 долларов за тысячу кубов

ICE: цены на газ в Европе превысили $650 за тыс куб впервые с 6 февраля 2023 г

© РИА Новости / СтрингерЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 6 февраля 2023 года превысили 650 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 586,7 доллара (+8,8%). А по состоянию на 10.30 мск их стоимость составляла 656,3 доллара (+21,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 539,2 доллара за тысячу кубометров.
Отметку в 650 долларов цены на газ превысили впервые с 6 февраля 2023 года.
В понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.
