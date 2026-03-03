Цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника растут к расчетной цене понедельника на 13,6%, до 612,6 доллара за тысячу кубометров, впервые с 12 февраля 2025 года превысив отметку в 600 долларов, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 586,7 доллара (+8,8%). А по состоянию на 10.06 мск их стоимость составляла 612,6 доллара (+13,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 539,2 доллара за тысячу кубометров.
Отметку в 600 долларов цены на газ превысили впервые с 12 февраля 2025 года.
В понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.