Цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 03.03.2026
10:27 03.03.2026 (обновлено: 10:36 03.03.2026)
Цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубов
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника растут к расчетной цене понедельника на 13,6%, до 612,6 доллара за тысячу кубометров, впервые с 12 февраля 2025 года превысив отметку в 600 долларов, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 586,7 доллара (+8,8%). А по состоянию на 10.06 мск их стоимость составляла 612,6 доллара (+13,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 539,2 доллара за тысячу кубометров.
Отметку в 600 долларов цены на газ превысили впервые с 12 февраля 2025 года.
В понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Абсолютно любой сценарий": Европа готовится к худшему из-за Ирана
Заголовок открываемого материала