Ветеран ФСБ рассказал о предотвращении терактов в России

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Большая часть планируемых терактов в РФ пресекается сотрудниками силовых ведомств еще на стадии их подготовки, заявил ветеран спецслужб, служивший в подразделении по борьбе с терроризмом, Вячеслав Назаров.