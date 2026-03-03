Ветеран ФСБ рассказал о предотвращении терактов в России

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Большая часть планируемых терактов в РФ пресекается сотрудниками силовых ведомств еще на стадии их подготовки, заявил ветеран спецслужб, служивший в подразделении по борьбе с терроризмом, Вячеслав Назаров.
"Большая часть планируемых терактов в Российской Федерации пресекается сотрудниками силовых ведомств еще на стадии их подготовки. Украинские спецслужбы не рассчитывают на тонкую агентурную работу. Им нужен быстрый результат, итогом которого для пособников киевского режима будет либо смерть, либо длительный срок лишения свободы", - сказал Назаров в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ.
Ранее спецслужба сообщила о предотвращении в Екатеринбурге теракта, который планировал гражданин РФ по заданию спецслужб Украины. Он получил от куратора поддельный паспорт, сведения об адресе проживания одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия и два самодельных взрывных устройства.
Диверсант был убит украинским куратором, который дистанционно подорвал СВУ, когда злоумышленника пытались задержать сотрудники спецподразделения ФСБ России. Оперативники не пострадали.