ФСБ показала место дистанционного подрыва диверсанта на Урале
ФСБ России показала кадры места, где украинский куратор дистанционным подрывом устранил диверсанта на Урале, прежде чем его задержали оперативники. РИА Новости, 03.03.2026
ФСБ: на Урале предотвратили подрыв машины руководителя предприятия ОПК
Предотвращен теракт в Екатеринбурге, где россиянин по заданию спецслужб Украины должен был подорвать машину руководителя предприятия ОПК, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ России.
ФСБ показала кадры места, где украинский куратор устранил диверсанта на Урале
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ФСБ России показала кадры места, где украинский куратор дистанционным подрывом устранил диверсанта на Урале, прежде чем его задержали оперативники.
По данным ФСБ
, в Екатеринбурге
предотвращен теракт, планировавшийся гражданином РФ
по заданию спецслужб Украины
. Он получил от куратора поддельный паспорт, сведения об адресе проживания одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия и два самодельных взрывных устройства. При задержании диверсанта украинский куратор устранил его дистанционным подрывом, российские силовики не пострадали.
На видео мужчина выходит из заброшенного здания на улицу и слышит указания сотрудников ФСБ снять сумку и медленно поднять руки вверх. Он успевает поднять руки. Далее на кадрах показаны последствия от дистанционного взрыва, который убил диверсанта: белый снег покрыт черными вкраплениями, а вход в здание поврежден осколками, на пороге двухэтажного дома лежит тело.
Показана работа оперативников, которые осматривают место взрыва и вещи диверсанта. В рюкзаке были найдены элементы для создания самодельного взрывного устройства. В конце видео тело диверсанта в черном пакете на носилках грузят в служебный автомобиль.