ФСБ показала место дистанционного подрыва диверсанта на Урале

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ФСБ России показала кадры места, где украинский куратор дистанционным подрывом устранил диверсанта на Урале, прежде чем его задержали оперативники.

По данным ФСБ , в Екатеринбурге предотвращен теракт, планировавшийся гражданином РФ по заданию спецслужб Украины . Он получил от куратора поддельный паспорт, сведения об адресе проживания одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия и два самодельных взрывных устройства. При задержании диверсанта украинский куратор устранил его дистанционным подрывом, российские силовики не пострадали.

На видео мужчина выходит из заброшенного здания на улицу и слышит указания сотрудников ФСБ снять сумку и медленно поднять руки вверх. Он успевает поднять руки. Далее на кадрах показаны последствия от дистанционного взрыва, который убил диверсанта: белый снег покрыт черными вкраплениями, а вход в здание поврежден осколками, на пороге двухэтажного дома лежит тело.