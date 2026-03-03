https://ria.ru/20260303/fsb-2078104281.html
В Екатеринбурге предотвратили теракт против руководителя предприятия ОПК
В Екатеринбурге предотвратили теракт против руководителя предприятия ОПК
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Предотвращен теракт в Екатеринбурге, где россиянин по заданию спецслужб Украины должен был подорвать машину руководителя предприятия ОПК, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Екатеринбурге предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином Российской Федерации, 1985 года рождения, по заданию спецслужб Украины... Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области по факту подготовки террористического акта возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 30 и пункт "б", части 3, статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России", - говорится в сообщении.
Установлено, что в целях конспирации куратор переправил фигуранту поддельный паспорт, сведения об адресе проживания объекта покушения - одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Свердловской области, а также два самодельных взрывных устройства.
Действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, он арендовал квартиру на поддельный паспорт и изъял из схрона СВУ для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК.