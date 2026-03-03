https://ria.ru/20260303/frantsiya-2078318233.html
Франция разместила истребители в странах Ближнего Востока, заявил Макрон
Франция разместила истребители Rafale, системы ПРО и радары в аэропортах в союзнических странах ближневосточного региона на фоне эскалации, заявил президент... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:18:00+03:00
2026-03-03T22:18:00+03:00
2026-03-03T22:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302039_0:172:3020:1871_1920x0_80_0_0_a869acba9a2e9541270f54f43a865098.jpg
https://ria.ru/20260303/makron-2078318374.html
Франция разместила истребители в странах Ближнего Востока, заявил Макрон
