Франция разместила истребители в странах Ближнего Востока, заявил Макрон - РИА Новости, 03.03.2026
22:18 03.03.2026 (обновлено: 22:27 03.03.2026)
Франция разместила истребители в странах Ближнего Востока, заявил Макрон
в мире, франция, rafale, катар, эммануэль макрон, ближний восток
В мире, Франция, Rafale, Катар, Эммануэль Макрон, Ближний Восток
Франция разместила истребители в странах Ближнего Востока, заявил Макрон

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Франция разместила истребители Rafale, системы ПРО и радары в аэропортах в союзнических странах ближневосточного региона на фоне эскалации, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
"Кроме уже имеющихся вооружений, Франция за последние часы разместила истребители Rafale, системы ПРО и радары в аэропортах (в союзнических странах ближневосточного региона), и мы продолжим оказывать поддержку, сколько потребуется", - сказал Макрон в обращении к нации. Трансляция велась на официальном сайте Елисейского дворца.
По его словам, союзники Франции, с кем у нее есть военные соглашения, такие как Катар, Кувейт и ОАЭ, могут рассчитывать на поддержку Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
В миреФранцияRafaleКатарЭммануэль МакронБлижний Восток
 
 
