Франция вернула сервисный сбор при записи на подачу документов на визу

Отмечается, что в середине февраля оплату сервисного сбора внезапно разрешили в визовом центре, вместе с консульским сбором и дополнительными услугами. Этим послаблением воспользовались многие: слоты на апрель расхватили в рекордные сроки. По оценкам туроператоров, до визового центра Франции в итоге дойдут не все, поэтому во второй половине марта могут появиться "отказные" слоты на апрель.