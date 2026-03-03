https://ria.ru/20260303/frantsiya-2078267493.html
Франция вернула сервисный сбор при записи на подачу документов на визу
Франция вернула сервисный сбор при записи на подачу документов на визу - РИА Новости, 03.03.2026
Франция вернула сервисный сбор при записи на подачу документов на визу
Визовый центр Франции в Москве вернул обязательную оплату сервисного сбора в момент записи на подачу документов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 03.03.2026
туризм
франция
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
Франция вернула сервисный сбор при записи на подачу документов на визу
