Рейтинг@Mail.ru
Франция вернула сервисный сбор при записи на подачу документов на визу - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:57 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/frantsiya-2078267493.html
Франция вернула сервисный сбор при записи на подачу документов на визу
Франция вернула сервисный сбор при записи на подачу документов на визу - РИА Новости, 03.03.2026
Франция вернула сервисный сбор при записи на подачу документов на визу
Визовый центр Франции в Москве вернул обязательную оплату сервисного сбора в момент записи на подачу документов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:57:00+03:00
2026-03-03T17:57:00+03:00
туризм
франция
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/62/1555986259_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_21f1e595a8bdb303815fd27952584daf.jpg
https://ria.ru/20260303/turist-2078260367.html
франция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/62/1555986259_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_ae52a32aa2b17fd4f39ff267031c9999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, москва, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Франция, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Франция вернула сервисный сбор при записи на подачу документов на визу

АТОР: Франция вернула сервисный сбор при записи на подачу документов на визу

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Визовый центр Франции в Москве вернул обязательную оплату сервисного сбора в момент записи на подачу документов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
"Визовый центр Франции в Москве снова ввел обязательную оплату сервисного сбора в момент записи на подачу документов. Теперь туристы должны заплатить 3315 рублей сразу - при бронировании слота на подачу документов, рассказали туроператоры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в середине февраля оплату сервисного сбора внезапно разрешили в визовом центре, вместе с консульским сбором и дополнительными услугами. Этим послаблением воспользовались многие: слоты на апрель расхватили в рекордные сроки. По оценкам туроператоров, до визового центра Франции в итоге дойдут не все, поэтому во второй половине марта могут появиться "отказные" слоты на апрель.
"В ближайшие дни туроператоры ожидают открытия записи в визовом центре Франции в Москве на май. Рассмотрение документов на французский шенген занимает сейчас 3-4 недели", - уточняется в сообщении АТОР.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Турист рассказал, как добился продления номера в отеле Дубая
Вчера, 17:37
 
ТуризмФранцияМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала