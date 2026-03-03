Рейтинг@Mail.ru
Финляндия изучит французскую программу ядерного сдерживания, завили в МИД - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/finlyandiya-2078220998.html
Финляндия изучит французскую программу ядерного сдерживания, завили в МИД
Финляндия изучит французскую программу ядерного сдерживания, завили в МИД - РИА Новости, 03.03.2026
Финляндия изучит французскую программу ядерного сдерживания, завили в МИД
Финляндия изучит французскую программу ядерного сдерживания, но не будет спешить с этим вопросом, заявила министр иностранных дел республики Элина Валтонен. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:44:00+03:00
2026-03-03T15:44:00+03:00
в мире
финляндия
франция
париж
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_771bf6ba74a208f55f2cb863c70847cd.jpg
https://ria.ru/20260303/tusk-2078193441.html
финляндия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_95bf184cc006c3ef3ea64653bdc3980a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, франция, париж, эммануэль макрон
В мире, Финляндия, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
Финляндия изучит французскую программу ядерного сдерживания, завили в МИД

Валтонен: Финляндия изучит французскую программу ядерного сдерживания

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Финляндия изучит французскую программу ядерного сдерживания, но не будет спешить с этим вопросом, заявила министр иностранных дел республики Элина Валтонен.
"Финляндия готова более подробно изучить французскую инициативу, провести дальнейшие обсуждения и принять собственные решения. В этом вопросе некуда спешить", - приводит слова Валтонен телерадиовещатель Yle.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, восемь стран уже согласились присоединиться к диалогу о сотрудничестве по вопросам ядерного сдерживания.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Польша ведет переговоры с Францией о ядерном сдерживании, заявил Туск
Вчера, 14:24
 
В миреФинляндияФранцияПарижЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала