Финляндия изучит французскую программу ядерного сдерживания, завили в МИД
Финляндия изучит французскую программу ядерного сдерживания, завили в МИД
Финляндия изучит французскую программу ядерного сдерживания, но не будет спешить с этим вопросом, заявила министр иностранных дел республики Элина Валтонен. РИА Новости, 03.03.2026
Финляндия изучит французскую программу ядерного сдерживания, завили в МИД
Валтонен: Финляндия изучит французскую программу ядерного сдерживания