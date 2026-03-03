Рейтинг@Mail.ru
Фидан провел серию звонков по ситуации вокруг Ирана, сообщил источник - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/fidan-2078233170.html
Фидан провел серию звонков по ситуации вокруг Ирана, сообщил источник
Фидан провел серию звонков по ситуации вокруг Ирана, сообщил источник - РИА Новости, 03.03.2026
Фидан провел серию звонков по ситуации вокруг Ирана, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит серию телефонных переговоров для поиска путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:25:00+03:00
2026-03-03T16:25:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
турция
хакан фидан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067056498_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5880f03cff1a6b12fb36b929d3fe0be3.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078222833.html
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
иран
ближний восток
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067056498_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_f672430a4961817f1350c11673a682a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, турция, хакан фидан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, Турция, Хакан Фидан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Фидан провел серию звонков по ситуации вокруг Ирана, сообщил источник

РИА Новости: Фидан провел серию телефонных звонков по ситуации вокруг Ирана

© Фото представлено пресс-службой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 3 мар — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит серию телефонных переговоров для поиска путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Фидан во вторник провёл телефонные беседы с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Сани, министром иностранных дел Греции Георгиосом Герапетритисом и президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Для Ирана уже слишком поздно вести переговоры с США, заявил Трамп
Вчера, 15:50
"В ходе переговоров были обсуждены последние события в регионе", — сообщил источник в МИД Турции.
По данным собеседника агентства, Анкара продолжает активные дипломатические контакты с региональными и международными партнёрами на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
В миреИранБлижний ВостокТурцияХакан ФиданВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала