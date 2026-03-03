Фидан провел серию звонков по ситуации вокруг Ирана, сообщил источник

АНКАРА, 3 мар — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит серию телефонных переговоров для поиска путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Фидан во вторник провёл телефонные беседы с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Сани, министром иностранных дел Греции Георгиосом Герапетритисом и президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.
"В ходе переговоров были обсуждены последние события в регионе", — сообщил источник в МИД Турции.
По данным собеседника агентства, Анкара продолжает активные дипломатические контакты с региональными и международными партнёрами на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.