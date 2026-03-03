Репера Face* оштрафовали за уклонение от обязанностей иноагента

УФА, 3 мар - РИА Новости. Мировой суд Кировского районного суда Уфы оштрафовал на 250 тысяч рублей рэпера Face* (Ивана Дремина*) за уклонение от обязанностей иноагента, сообщает объединенная Мировой суд Кировского районного суда Уфы оштрафовал на 250 тысяч рублей рэпера Face* (Ивана Дремина*) за уклонение от обязанностей иноагента, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

"В 2023-2024 годах судами города Уфы подсудимый неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение установленного для иностранных агентов порядка деятельности, в частности, за непредставление отчетов и распространение информации без указания на то, что материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом (ч. 2 и 4 ст. 19.34 КоАП РФ )", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что несмотря на это, в период с апреля 2024 года по июнь 2025 года, находясь за пределами РФ, подсудимый (Дремин* - ред.) продолжил нарушать законодательство. Он размещал в открытом доступе в социальных сетях и мессенджерах различные материалы (музыкальные композиции, анонсы мероприятий) без указания на то, что они распространяются иностранным агентом.

"Приговором мирового судьи подсудимый заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием профилей в информационно-телекоммуникационной сети интернет на срок 2 года 6 месяцев", - заявили в пресс-службе.

Ранее рэпер был арестован заочно и объявлен в межгосударственный розыск.

СУСК РФ по Башкирии сообщал, что фигурант, будучи признанным в апреле 2022 года иностранным агентом, в 2024-2025 годах неоднократно размещал публикации на своих официальных страницах и каналах в социальных сетях без указания статуса иноагента. При этом ранее он был неоднократно привлечен к административной ответственности за аналогичные правонарушения.