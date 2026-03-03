Рейтинг@Mail.ru
СМИ: норвежские F-35 сопроводили "Русских витязей" над Баренцевым морем
09:05 03.03.2026 (обновлено: 09:39 03.03.2026)
СМИ: норвежские F-35 сопроводили "Русских витязей" над Баренцевым морем
Норвежские истребители F-35 встретились с самолетами из пилотажной группы "Русские витязи" над Баренцевым морем, сообщает издание Military Watch Magazine (MWM). РИА Новости, 03.03.2026
СМИ: норвежские F-35 сопроводили "Русских витязей" над Баренцевым морем

Самолет Су-35С
Самолет Су-35С. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Норвежские истребители F-35 встретились с самолетами из пилотажной группы "Русские витязи" над Баренцевым морем, сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).
"Королевские норвежские военно-воздушные силы задействовали два истребителя пятого поколения F-35A для контакта с парой российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. <...> Это взаимодействие было особенно примечательно тем, что в нем участвовали Су-35 из российской эскадрильи "Русские витязи", — говорится в публикации.
Издание отметило, что "Русские витязи" уделяют особое внимание использованию уникальных летных характеристикам истребителя, в которые в том числе входит исключительная маневренность.
В прошлом месяце главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью изданию The Guardian предложил создать горячую линию по линии военных ведомств, чтобы избежать недопонимания и эскалации в Арктике.
По его словам, Москва и Осло по-прежнему поддерживают некоторые прямые контакты в связи с поисково-спасательными операциями в Баренцевом море.
Заголовок открываемого материала