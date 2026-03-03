Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, почему 11 лет не была в отпуске

МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что из-за графика главы государства не была в отпуске 11 лет.

"Могу вам честно сказать: я 11 лет не была в отпуске. Ни одного дня. У нас отпуск согласно графику президента, президент в отпуск не ходит, мы, соответственно, тоже. Потому что паузы в мероприятиях на несколько недель быть не может, ну а мы отвечаем за каждое свое направление в работе", - рассказала Эйсмонт в интервью сельской учительнице из Дрогичинского района Брестской области Инне Яковчик, видеозапись которого та разместила в своих соцсетях.

Яковчик встретилась с Эйсмонт во вторник во время экскурсии по Дворцу Независимости, которую провели для участниц форума "Женщина и будущее деревни", организованного по инициативе нижней палаты белорусского парламента . Педагог поинтересовалась у пресс-секретаря президента, как ей при такой тяжелой и сложной работе удается всегда хорошо выглядеть.

"Когда ты понимаешь, что у тебя вариантов нет, что ты человек достаточно публичный, что ты человек, по которому во многом судят о разных процессах, что ты человек, который всегда должен и рассказать уметь, и ответить на любой вопрос, и лицо держать, у тебя просто нет вариантов и шансов расслабиться", - ответила Эйсмонт.

Пресс-секретарь отметила, что при желании всегда можно найти время на восстановление сил.

"Все равно ты изыскиваешь возможность где-то по вечерам, где-то в будние дни уделить время семье, уделить время друзьям, где-то себе. Вот правда, чем насыщеннее график, тем более ценными становятся эти минуты, и ты их начинаешь использовать максимально рационально", - сказала она.

Эйсмонт рассказала, что старается отдыхать, заниматься спортом, а самое главное - высыпаться. "Как бы ни было там сложно это, все равно где-то заставить себя пораньше лечь спать. В последнее время я научилась это делать, если есть такая возможность", - сказала пресс-секретарь белорусского лидера.

По ее словам, все эти рецепты - достаточно простые и общеизвестные, главное - их соблюдать.