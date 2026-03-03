Рейтинг@Mail.ru
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, почему 11 лет не была в отпуске - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/eysmont-2078324799.html
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, почему 11 лет не была в отпуске
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, почему 11 лет не была в отпуске - РИА Новости, 03.03.2026
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, почему 11 лет не была в отпуске
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что из-за графика главы государства не была в отпуске 11 лет. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:29:00+03:00
2026-03-03T23:29:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760893366_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_36930d086b5308bf6d62672c5d0ccf2e.jpg
https://ria.ru/20251207/eysmont-2060462237.html
https://ria.ru/20251221/lukashenko-2063678158.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760893366_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_30b69b51dcbff08c751a02d0bcc1cb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, почему 11 лет не была в отпуске

Эйсмонт рассказала, что 11 лет не была в отпуске из-за графика Лукашенко

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что из-за графика главы государства не была в отпуске 11 лет.
"Могу вам честно сказать: я 11 лет не была в отпуске. Ни одного дня. У нас отпуск согласно графику президента, президент в отпуск не ходит, мы, соответственно, тоже. Потому что паузы в мероприятиях на несколько недель быть не может, ну а мы отвечаем за каждое свое направление в работе", - рассказала Эйсмонт в интервью сельской учительнице из Дрогичинского района Брестской области Инне Яковчик, видеозапись которого та разместила в своих соцсетях.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыновьями - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Эйсмонт рассказала, что значило присутствие сыновей Лукашенко в Омане
7 декабря 2025, 23:08
Яковчик встретилась с Эйсмонт во вторник во время экскурсии по Дворцу Независимости, которую провели для участниц форума "Женщина и будущее деревни", организованного по инициативе нижней палаты белорусского парламента . Педагог поинтересовалась у пресс-секретаря президента, как ей при такой тяжелой и сложной работе удается всегда хорошо выглядеть.
"Когда ты понимаешь, что у тебя вариантов нет, что ты человек достаточно публичный, что ты человек, по которому во многом судят о разных процессах, что ты человек, который всегда должен и рассказать уметь, и ответить на любой вопрос, и лицо держать, у тебя просто нет вариантов и шансов расслабиться", - ответила Эйсмонт.
Пресс-секретарь отметила, что при желании всегда можно найти время на восстановление сил.
"Все равно ты изыскиваешь возможность где-то по вечерам, где-то в будние дни уделить время семье, уделить время друзьям, где-то себе. Вот правда, чем насыщеннее график, тем более ценными становятся эти минуты, и ты их начинаешь использовать максимально рационально", - сказала она.
Эйсмонт рассказала, что старается отдыхать, заниматься спортом, а самое главное - высыпаться. "Как бы ни было там сложно это, все равно где-то заставить себя пораньше лечь спать. В последнее время я научилась это делать, если есть такая возможность", - сказала пресс-секретарь белорусского лидера.
По ее словам, все эти рецепты - достаточно простые и общеизвестные, главное - их соблюдать.
"Как и во всем, как президент говорит, главное - дисциплина, и в отношении к себе в том числе", - подытожила Эйсмонт.
Подарок Путину от Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину
21 декабря 2025, 18:35
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала