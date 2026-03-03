Рейтинг@Mail.ru
14:56 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/evrosoyuz-2078208757.html
В ЕС заявили, что могут возобновить обсуждения об импорте российского газа
В ЕС заявили, что могут возобновить обсуждения об импорте российского газа
Евросоюз может возобновить обсуждения по запрету импорта газа из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр энергетики Норвегии Терье Осланд. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, россия, иран, ближний восток, евросоюз
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене
© AP Photo / Ronald Zak
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз может возобновить обсуждения по запрету импорта газа из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр энергетики Норвегии Терье Осланд.
"ЕС очень четко заявил, что хочет освободить себя от российской нефти и газа, но события последних трех-четырех дней также были сложными. С учетом нынешней геополитической ситуации я считаю, что дебаты возобновятся", - приводит его слова агентство Рейтер.
Агентство напоминает, что цены на газ в Европе выросли на 75% на этой неделе и достигли многолетних максимумов, поскольку ситуация в Иране повлияла на экспорт газа из Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
