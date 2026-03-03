Рейтинг@Mail.ru
ЕС не принудит Россию к невыгодному соглашению по Украине, заявили в МИД
02:23 03.03.2026
ЕС не принудит Россию к невыгодному соглашению по Украине, заявили в МИД
ЕС не принудит Россию к невыгодному соглашению по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2026
ЕС не принудит Россию к невыгодному соглашению по Украине, заявили в МИД
2026-03-03T02:23:00+03:00
2026-03-03T02:23:00+03:00
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ЕС не принудит Россию к невыгодному соглашению по Украине, заявили в МИД

Масленников: ЕС не сможет принудить Россию к невыгодному соглашению по Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз не смог и не сможет при помощи санкций изменить позицию России по Украине и принудить Москву к урегулированию без учета основных элементов ее позиции, сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Изменить подходы нашей страны к ситуации на Украине Брюсселю не удалось и не удастся. То, что это в принципе задача из разряда невыполнимых, в ЕС до сих пор понимают далеко не все, продолжая упорствовать в необходимости наращивания санкционного давления на нашу страну с тем, чтобы принудить нас к урегулированию украинского кризиса без учета ключевых элементов российской позиции по данному вопросу", - сказал он в комментарии "Известиям".
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
ЕС продлил санкции против Белоруссии
26 февраля, 19:39
Как пишет издание, дипломат указал, что постоянная штамповка Брюсселем новых санкционных пакетов демонстрирует тупиковость санкционной политики Евросоюза.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО
27 февраля, 22:06
 
