ЕС не принудит Россию к невыгодному соглашению по Украине, заявили в МИД

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз не смог и не сможет при помощи санкций изменить позицию России по Украине и принудить Москву к урегулированию без учета основных элементов ее позиции, сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.