Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию

"Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом. Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги", – продолжил Колташов.