Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/evropa-2078231334.html
Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию - РИА Новости, 03.03.2026
Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
В Европе вырастут цены на бензин, газ и электроэнергию на фоне войны на Ближнем Востоке, сообщил газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:18:00+03:00
2026-03-03T16:18:00+03:00
в мире
европа
василий колташов
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768222271_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_197262e1b56d0796b2c5ef0a7653b220.jpg
https://ria.ru/20260303/gaz-2078127721.html
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768222271_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_ad72e4d0b2be978821c3ce5bede6ac5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, василий колташов, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Европа, Василий Колташов, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию

Экономист Колташов: в Европе вырастут цены на бензин, газ и электроэнергию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция ORLEN в Варшаве
Автозаправочная станция ORLEN в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Автозаправочная станция ORLEN в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Европе вырастут цены на бензин, газ и электроэнергию на фоне войны на Ближнем Востоке, сообщил газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.
"Вряд ли кризис вызовет сильное подорожание продуктов питания, за исключением местного молока и фруктов. В регион поступают дешевые пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечное масло с Украины, другое продовольствие из Латинской Америки. Однако однозначно вырастут цены на бензин и изготовление любых продуктов, произведенных в ЕС", – спрогнозировал экономист.
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Цены на газ в Европе достигли максимума за три года
Вчера, 11:12
Если же конфликт затянется, говорит Колташов, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства.
"Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом. Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги", – продолжил Колташов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Большинство стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
В миреЕвропаВасилий КолташовЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала