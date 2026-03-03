Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Европе вырастут цены на бензин, газ и электроэнергию на фоне войны на Ближнем Востоке, сообщил газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.
"Вряд ли кризис вызовет сильное подорожание продуктов питания, за исключением местного молока и фруктов. В регион поступают дешевые пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечное масло с Украины, другое продовольствие из Латинской Америки. Однако однозначно вырастут цены на бензин и изготовление любых продуктов, произведенных в ЕС", – спрогнозировал экономист.
Если же конфликт затянется, говорит Колташов, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства.
"Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом. Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги", – продолжил Колташов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Большинство стран региона закрыли свое воздушное пространство.