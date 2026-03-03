Рейтинг@Mail.ru
"Наиболее уязвим". СМИ раскрыли, что Ближний Восток приготовил Западу - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 03.03.2026 (обновлено: 12:07 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/evropa-2078142244.html
"Наиболее уязвим". СМИ раскрыли, что Ближний Восток приготовил Западу
"Наиболее уязвим". СМИ раскрыли, что Ближний Восток приготовил Западу - РИА Новости, 03.03.2026
"Наиболее уязвим". СМИ раскрыли, что Ближний Восток приготовил Западу
Экономику ЕС ждет кризис, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. "Зависимость от нефти и газа из региона делает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:55:00+03:00
2026-03-03T12:07:00+03:00
в мире
израиль
сша
евросоюз
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078132573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db7377299e463bce764a1c39a296cfba.jpg
https://ria.ru/20260303/mema-2078088924.html
https://ria.ru/20260303/ryutte-2078108947.html
израиль
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078132573_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_98975cfa0fe5e3a50b9260073b954471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, евросоюз, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Евросоюз, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Наиболее уязвим". СМИ раскрыли, что Ближний Восток приготовил Западу

Bloomberg: экономику ЕС ждет кризис, если конфликт на Ближнем Востоке затянется

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Экономику ЕС ждет кризис, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

"Зависимость от нефти и газа из региона делает блок наиболее уязвимой из крупных экономик к последствиям иранской политики", — заявил Карстен Бжески из финансовой группы ING.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Заявление посла России по Ирану вызвало неожиданную реакцию на Западе
Вчера, 08:56
В свою очередь, Антонио Баррозо и Симона Делле Кьяйе из Bloomberg Economics сказали, что если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители вырастут лишь на короткое время, то ущерб будет сдержанным. Однако затяжная война , которая будет поддерживать высокие цены на нефть и газ, может вынудить правительства тратить больше, чтобы защитить избирателей от растущих расходов, и оказать давление на действующих лидеров, добавили эксперты.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

Накануне президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Рютте выступил со срочным призывом по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
Вчера, 10:12
 
В миреИзраильСШАЕвросоюзБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала