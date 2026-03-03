"Все меняется". На Западе заговорили о России после атак на Иран

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В связи с ситуацией в Иране в европейских странах могут обостриться проблемы в энергетической сфере, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Из-за ситуации в Иране у Европы могут возникнуть серьезные проблемы с цепочками проставок. <…> Если нефтяная экономика сокращается, замедляется вся экономика. <…> Европа находится в особенно уязвимом положении, потому что мы уже посреди энергетического кризиса, созданного собственными руками, и это только усугубляет ситуацию. Европа — ну нам не нравятся "грязные" российские углеводороды, поэтому мы хотели переориентироваться на более "демократичные" углеводороды из США и Катара. А теперь могут нарушиться поставки природного газа в ЕС и из Катара. Так что Европа в большом затруднении и при этом разрушает АЭС", — отметил он.
По оценкам эксперта, недальновидная политика европейских лидеров в отношении как России, так и США поставила под удар экономическое будущее ЕС.
"Мы разрушали отношения с Россией. Европейские державы также вступили в противостояние с США при администрации Трампа, но теперь все это меняется. <…> Как мне кажется, европейские экономики, которые уже находятся в глубокой рецессии, теперь, похоже, движутся к депрессии и, вероятно, гиперинфляции", — пояснил Крайнер.
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, но рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
