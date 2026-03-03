Рейтинг@Mail.ru
"Все меняется". На Западе заговорили о России после атак на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 03.03.2026 (обновлено: 10:03 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/evropa-2078055498.html
"Все меняется". На Западе заговорили о России после атак на Иран
"Все меняется". На Западе заговорили о России после атак на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
"Все меняется". На Западе заговорили о России после атак на Иран
В связи с ситуацией в Иране в европейских странах могут обостриться проблемы в энергетической сфере, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T01:20:00+03:00
2026-03-03T10:03:00+03:00
в мире
европа
евросоюз
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg
https://ria.ru/20260217/trump-2074802319.html
https://ria.ru/20260212/zapad-2073735026.html
европа
иран
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_1d2e5b055fb22bb084250eaaeffc57d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, евросоюз, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, россия
В мире, Европа, Евросоюз, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия
"Все меняется". На Западе заговорили о России после атак на Иран

Политолог Крайнер: война в Иране усугубит проблемы Европы в сфере энергетики

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В связи с ситуацией в Иране в европейских странах могут обостриться проблемы в энергетической сфере, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Из-за ситуации в Иране у Европы могут возникнуть серьезные проблемы с цепочками проставок. <…> Если нефтяная экономика сокращается, замедляется вся экономика. <…> Европа находится в особенно уязвимом положении, потому что мы уже посреди энергетического кризиса, созданного собственными руками, и это только усугубляет ситуацию. Европа — ну нам не нравятся "грязные" российские углеводороды, поэтому мы хотели переориентироваться на более "демократичные" углеводороды из США и Катара. А теперь могут нарушиться поставки природного газа в ЕС и из Катара. Так что Европа в большом затруднении и при этом разрушает АЭС", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Трампу не понравится: Европа и Израиль хотят загребать жар чужими руками
17 февраля, 08:00
По оценкам эксперта, недальновидная политика европейских лидеров в отношении как России, так и США поставила под удар экономическое будущее ЕС.
"Мы разрушали отношения с Россией. Европейские державы также вступили в противостояние с США при администрации Трампа, но теперь все это меняется. <…> Как мне кажется, европейские экономики, которые уже находятся в глубокой рецессии, теперь, похоже, движутся к депрессии и, вероятно, гиперинфляции", — пояснил Крайнер.
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, но рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Трамп расколол Запад на пять частей
12 февраля, 08:00
 
В миреЕвропаЕвросоюзИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала